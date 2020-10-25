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Мишустин утвердил пункты пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Иностранцы смогут попасть в страну через 29 погранпунктов

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Теперь электронная виза действует по всей России. А срок пребывания иностранцев увеличился с 8 до 16 дней

Теперь электронная виза действует по всей России. А срок пребывания иностранцев увеличился с 8 до 16 дней

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Соответствующий документ появился на сайте правительства.

В список вошли 14 погранпунктов в международных аэропортах по всей стране:

  1. Белгород
  2. Волгоград (Гумрак)
  3. Екатеринбург (Кольцово)
  4. Казань
  5. Краснодар (Пашковский)
  6. Красноярск (Емельяново)
  7. Москва (Внуково, Домодедово и Шереметьево)
  8. Нижний Новгород (Стригино)
  9. Новосибирск (Толмачево)
  10. Ростов-на-Дону (Платов)
  11. Самара (Курумоч)
  12. Санкт-Петербург (Пулково)

Морские пункты пропуска: Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга, а также порты Владивостока и Зарубино (Приморский край). На автомобиле въехать по электронной визе в Россию можно через Калининградскую область (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское и Советск), Псковскую область (Убылинка) и Ленинградскую (Ивангород).

В Ивангороде также действует пешеходный пункт пропуска. Железнодорожные пункты: Пограничный (Калининградская область) и Хасан (Приморский край).

По данным РИА Новости, перечень дополнят новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.

Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.

И иностранцы не могли покидать пределы этих регионов. Сейчас электронная виза будет действовать по всей России. Также срок пребывания иностранцев в России увеличился с 8 до 16 дней.

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