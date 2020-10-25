Мишустин утвердил пункты пропуска для въезда в Россию по электронной визе

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень из 29 пунктов пропуска для въезда в Россию по электронной визе. Соответствующий документ появился на сайте правительства.
В список вошли 14 погранпунктов в международных аэропортах по всей стране:
- Белгород
- Волгоград (Гумрак)
- Екатеринбург (Кольцово)
- Казань
- Краснодар (Пашковский)
- Красноярск (Емельяново)
- Москва (Внуково, Домодедово и Шереметьево)
- Нижний Новгород (Стригино)
- Новосибирск (Толмачево)
- Ростов-на-Дону (Платов)
- Самара (Курумоч)
- Санкт-Петербург (Пулково)
Морские пункты пропуска: Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга, а также порты Владивостока и Зарубино (Приморский край). На автомобиле въехать по электронной визе в Россию можно через Калининградскую область (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское и Советск), Псковскую область (Убылинка) и Ленинградскую (Ивангород).
В Ивангороде также действует пешеходный пункт пропуска. Железнодорожные пункты: Пограничный (Калининградская область) и Хасан (Приморский край).
По данным РИА Новости, перечень дополнят новыми погранпунктами по мере их оснащения необходимым оборудованием.
Пилотный проект по введению электронной визы стартовал в 2017 году и имел ряд ограничений. Иностранные граждане могли пересечь границу по такому документу только через некоторые погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях.
И иностранцы не могли покидать пределы этих регионов. Сейчас электронная виза будет действовать по всей России. Также срок пребывания иностранцев в России увеличился с 8 до 16 дней.