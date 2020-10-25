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В Азовском море на танкере под российским флагом произошел взрыв

Десять человек спасены

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На борту было 13 человек

На борту было 13 человек

В Азовском море на танкере под российским флагом произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах. На борту было 13 человек.

— В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв, — сообщает источник ТАСС. — Танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива. Спасены десять человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски.

По данным МЧС, четыре человека до сих пор находятся на борту танкера. «К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно «Братск», добавили в пресс-службе МЧС.

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Азовское моревзрывтанкер
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