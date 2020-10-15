Президент Киргизии ушел в отставку после массовых протестов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Решение покинуть пост Жээнбеков принял на фоне массовых протестов. В своем обращении к нации он заявил, что не хочет оставаться в истории страны как президент, «проливший кровь».
— Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе, — отметил Жээнбеков.
В своем обращении Жээнбеков также призвал нового премьера Киргизии Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны.
Согласно Конституции Кыргызстана, полномочия президента в случае отставки переходят спикеру парламента.
5 октября после парламентских выборов несколько тысяч жителей Киргизии, не согласных с результатами, вышли на улицы. По официальным данным, победу на выборах одержали проправительственные партии. Протестующих поддержали 11 партий, которые не прошли в парламент.
В центре Бишкека начались столкновения милиции с протестующими. Демонстранты закидали милицию камнями, захватили здание Белого дома и выпустили из СИЗО бывшего президента страны.