Президент Киргизии ушел в отставку после массовых протестов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уходит в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Решение покинуть пост Жээнбеков принял на фоне массовых протестов. В своем обращении к нации он заявил, что не хочет оставаться в истории страны как президент, «проливший кровь».



— Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника. Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку. Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе, — отметил Жээнбеков.

