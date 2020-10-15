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Видео новосибирца попало в предвыборный ролик Дональда Трампа

Работа новосибирца была выложена на платном стоке фото- и видеоматериалов

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Пиарщики Трампа использовали в предвыборном ролике видео, снятое новосибирским оператором в России

Пиарщики Трампа использовали в предвыборном ролике видео, снятое новосибирским оператором в России

Кадры, снятые новосибирским видеооператором Константином Михидовым, были использованы авторами предвыборного ролика Дональда Трампа. Ролик направлен против другого кандидата в президенты США Джо Байдена. По сюжету кадры Михидова иллюстрировали тревогу американцев за своё будущее.

О неожиданном источнике материалов для нового ролика Pandemic Tax (Пандемический налог), который опубликован на YouTube 8 октября, написали сразу несколько американских изданий (например, журнал Politico).

— Это уже четвёртый раз за три месяца, когда в ролике, рекламирующем переизбрание президента Дональда Трампа, используются кадры из России, — говорится в материале.

В ролике заявляется, что кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден «в разгар пандемии поддерживает повышение налогов для всех».

В основном в ролике фигурирует сам Байден, но, очевидно, для создания атмосферы тревоги за завтрашний день авторы использовали несколько коротких видео. Одно из видео оказалось снято в Новосибирске (по крайней мере, здесь живет его автор Константин Михидов — это отмечено на его странице в «Фейсбуке»). На видео Константина семейная пара с маленьким ребёнком. Вместе с этим изображением на экране появляется фраза «более высокие налоги на каждую доходную группу».

В американской публикации приводится ссылка на сайт shutterstock.com, на этом портале выложены фото- и видеоматериалы для продажи. Ролик Константина можно купить, в зависимости от разрешения, за 79 или 65 долларов. В материале отмечается, что американские журналисты пытались связаться с Михидовым через соцсети, но он не ответил. Также на момент подготовки этого материала видеооператор не ответил на сообщение корреспондента НГС.

Видео продаётся на сайте&nbsp;shutterstock.com

Видео продаётся на сайте shutterstock.com

В самом по себе использовании материалов фотобанков нет ничего предосудительного (они именно для этого и существуют). Для американцев, однако, использование кадров из другой страны (тем более России) в пропагандистских видео, посвященных США, выглядит странно. Тем более пиарщиков Трампа ловят на этом не первый раз. Например, в середине сентября на плакате, который призывал поддержать американскую армию, знатоки разглядели на заднем плане очертания российского боевого самолета МиГ-29.

Новосибирск регулярно попадает на страницы мировых СМИ. Но самое большое количество публикаций вызвала история «Сибирских Мальдив» — отстойника ТЭЦ, который полюбили блогеры.

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Новосибирск в мировых СМИ
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