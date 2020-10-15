Видео новосибирца попало в предвыборный ролик Дональда Трампа

В основном в ролике фигурирует сам Байден, но, очевидно, для создания атмосферы тревоги за завтрашний день авторы использовали несколько коротких видео. Одно из видео оказалось снято в Новосибирске (по крайней мере, здесь живет его автор Константин Михидов — это отмечено на его странице в «Фейсбуке»). На видео Константина семейная пара с маленьким ребёнком. Вместе с этим изображением на экране появляется фраза «более высокие налоги на каждую доходную группу».

В американской публикации приводится ссылка на сайт shutterstock.com, на этом портале выложены фото- и видеоматериалы для продажи. Ролик Константина можно купить, в зависимости от разрешения, за 79 или 65 долларов. В материале отмечается, что американские журналисты пытались связаться с Михидовым через соцсети, но он не ответил. Также на момент подготовки этого материала видеооператор не ответил на сообщение корреспондента НГС.