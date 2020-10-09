«Переболеть бы уже и всё»: что на самом деле происходит в Москве из-за коронавируса — рассказы людей

На работе я дважды сдавал тест на коронавирус — в частной клинике за деньги. К счастью, оба анализа отрицательные. Многие раньше говорили, что лучше бы уже переболеть — и всё, но сейчас мы уже слышим о том, что есть и повторные случаи заражения. Плюс к тому у меня уже есть несколько знакомых, которые переболели. Повторять как-то не хочется.



Если попытаться подвести какой-то итог, то ощущается какое-то, мягко говоря, разгильдяйство по отношению к ковиду. Это касается и меня. Понятно, что он никуда не делся, люди продолжают заболевать. Но после долгого нахождения дома сперва захотелось позволить себе прогуляться (естественно, с соблюдением всех мер безопасности), потом захотелось съездить к друзьям на дачу, затем сходить в бар, затем слетать в Турцию. Как-то так помаленьку, с оправданиями, что если буду сидеть один, то сойду с ума, социальной изоляции в моей жизни стало довольно мало.



Екатерина Дроздова: «Ждём, что будет жёстко, как весной»

— Абсолютно все говорят, что будет всё так же жёстко, как весной, и ждут этого. Практически все жители Москвы соблюдают масочный режим. На улицах, в транспорте, магазинах не увидишь человека без маски. Но про штрафы за отсутствие маски я не слышала. Парки, торговые центры, кафе пока работают. Закрыли рынки на неопределённый срок. Пока никаких особых изменений в жизни города не видно. Пробки — как обычно. На улицах и в транспорте полно народу. Но разговоры об ужесточении ведутся постоянно.