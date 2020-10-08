Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Стамбул — их не было с 2017 года

Сегодня, 8 октября, стало известно, что с 29 октября откроется прямой рейс в Стамбул из Новосибирска. Выполнять их будет AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запускает рейсы по этому направлению.

— Рейсы ZF-269 из международного аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 09:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около 6 часов, — сообщают в пресс-службе аэропорта Толмачёво.