8 октября четверг
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 78.09
eur 91.81
Тема дняКак люди с ковидом ходят в больницы

Все новости

Все новости

Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Стамбул — их не было с 2017 года

Сейчас в условиях коронавируса улететь на прямом рейсе из Толмачево можно только в Анталью

3 194
44Обсудить

Поделиться

Минимальная стоимость билетов начинается от <nobr class="_">14 044</nobr>&nbsp;рублей в одну сторону

Минимальная стоимость билетов начинается от 14 044 рублей в одну сторону

AZUR air запустит прямой рейс из Новосибирска в Стамбул с 29 октября

Сегодня, 8 октября, стало известно, что с 29 октября откроется прямой рейс в Стамбул из Новосибирска. Выполнять их будет AZUR air — первая российская авиакомпания, которая запускает рейсы по этому направлению.

— Рейсы ZF-269 из международного аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 09:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами ZF-270 запланированы на 13:05, время в пути составит около 6 часов, — сообщают в пресс-службе аэропорта Толмачёво.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, билеты в Стамбул уже поступили в продажу, без дополнительных сборов их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azurair.com. Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing 757–200 на всю глубину осенне-зимнего расписания.

На момент публикации на сайте авиакомпании стоимость билетов в одну сторону на 29 октября начинается от 14 044 рублей.

Первый прямой регулярный рейс из Новосибирска в Стамбул был открыт в марте 2012 года — его выполняла турецкая авиакомпания Turkish airlines. Но в 2017 году турецкая авиакомпания полностью отменила прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул. После этого аэропорт Толмачёво занимался поиском нового перевозчика на это направление.

Сейчас из Новосибирска в другие страны летают только регулярные рейсы в турецкую Анталью. Также периодически организуются вывозные рейсы со странами Средней Азии, среди которых Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Информации о возобновлении регулярного авиасообщения с другими странами пока нет. Какие ещё есть запреты из-за коронавируса?

Не так давно мы рассказывали историю Натальи Сухарёвой — она живёт между Испанией и Россией. Недавно она прилетела в Новосибирск через Стамбул и Москву. Как сейчас проходят перелёты в условиях ковидных ограничений, свободно ли люди перемещаются по Европе, какие новые правила появляются, а какие услуги не работают — прочитайте здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

НовосибирскСтамбулТолмачёвоаэропорт Толмачёвопрямые рейсы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (44)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!