Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Стамбул — их не было с 2017 года

AZUR air запустит прямой рейс из Новосибирска в Стамбул с 29 октября
Сегодня, 8 октября, стало известно, что с
— Рейсы ZF-269 из международного аэропорта Толмачёво будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, в 09:20 по местному времени. Обратные вылеты из Стамбула под номерами
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, билеты в Стамбул уже поступили в продажу, без дополнительных сборов их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании azurair.com. Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing
На момент публикации на сайте авиакомпании стоимость билетов в одну сторону на
Первый прямой регулярный рейс из Новосибирска в Стамбул был открыт в марте 2012 года — его выполняла турецкая авиакомпания Turkish airlines. Но в 2017 году турецкая авиакомпания полностью отменила прямые рейсы из Новосибирска в Стамбул. После этого аэропорт Толмачёво занимался поиском нового перевозчика на это направление.
Сейчас из Новосибирска в другие страны летают только регулярные рейсы в турецкую Анталью. Также периодически организуются вывозные рейсы со странами Средней Азии, среди которых Киргизия, Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Информации о возобновлении регулярного авиасообщения с другими странами пока нет. Какие ещё есть запреты из-за коронавируса?
Не так давно мы рассказывали историю Натальи Сухарёвой — она живёт между Испанией и Россией. Недавно она прилетела в Новосибирск через Стамбул и Москву. Как сейчас проходят перелёты в условиях ковидных ограничений, свободно ли люди перемещаются по Европе, какие новые правила появляются, а какие услуги не работают — прочитайте здесь.