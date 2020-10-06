«Приехали осенью, проснулись зимой»: на Алтае за ночь выпал снег

На Алтае прошедшей ночью выпал снег. Сегодня утром, 6 октября, сибиряки выложили в соцсети десятки фотографий.

— Проснулись сегодня утром — такая красота за окном! — рассказывает одна из читательниц НГС, которая отдыхает сейчас в Чемале.

За день до этого Алтай радовал отдыхающих пейзажами золотой осени, а уже сегодня всё окрасилось в белое.



— Приехали осенью, проснулись зимой, — написала в инстаграме одна из туристок из Томска.