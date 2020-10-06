«Приехали осенью, проснулись зимой»: на Алтае за ночь выпал снег

Прошедшей ночью на Алтае выпал снег
На Алтае прошедшей ночью выпал снег. Сегодня утром, 6 октября, сибиряки выложили в соцсети десятки фотографий.
— Проснулись сегодня утром — такая красота за окном! — рассказывает одна из читательниц НГС, которая отдыхает сейчас в Чемале.
За день до этого Алтай радовал отдыхающих пейзажами золотой осени, а уже сегодня всё окрасилось в белое.
— Приехали осенью, проснулись зимой, — написала в инстаграме одна из туристок из Томска.
Под снегом ещё виднеется желтая листва
Вчера в Новосибирске из-за похолодания снег ненадолго лёг и припорошил зелёную траву — новосибирцы выложили десятки завораживающих снимков снежного города. Посмотрите их тут.
Самый первый снег в этом году выпал в Новосибирске ещё в конце сентября, но мы успели поймать его на фото.