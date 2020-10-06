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«Приехали осенью, проснулись зимой»: на Алтае за ночь выпал снег

Смотрим, какими фотографиями делятся сибиряки в соцсетях

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Теперь Алтай выглядит ещё сказочнее

Теперь Алтай выглядит ещё сказочнее

Прошедшей ночью на Алтае выпал снег

На Алтае прошедшей ночью выпал снег. Сегодня утром, 6 октября, сибиряки выложили в соцсети десятки фотографий.

— Проснулись сегодня утром — такая красота за окном! — рассказывает одна из читательниц НГС, которая отдыхает сейчас в Чемале.

За день до этого Алтай радовал отдыхающих пейзажами золотой осени, а уже сегодня всё окрасилось в белое.

— Приехали осенью, проснулись зимой, — написала в инстаграме одна из туристок из Томска.

Под снегом ещё виднеется желтая листва

Снимки напоминают фрагменты из кинофильмов

Снимки напоминают фрагменты из кинофильмов

Под слоем снега всё выглядит умиротворённо и даже немного по-новогоднему

Под слоем снега всё выглядит умиротворённо и даже немного по-новогоднему

Даже не верится, что ещё вчера здесь был осенний пейзаж

Даже не верится, что ещё вчера здесь был осенний пейзаж

При этом некоторые в соцсетях задаются вопросом, растает ли ещё этот снег?<br>

При этом некоторые в соцсетях задаются вопросом, растает ли ещё этот снег?

Вчера в Новосибирске из-за похолодания снег ненадолго лёг и припорошил зелёную траву — новосибирцы выложили десятки завораживающих снимков снежного города. Посмотрите их тут.

Самый первый снег в этом году выпал в Новосибирске ещё в конце сентября, но мы успели поймать его на фото.

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