Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

В столице Киргизии протестующие взяли дом правительства. Об этом сообщают местные СМИ и российские журналисты.



— Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, — сообщает корреспондент РИА «Новости».



В ответ милиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В правоохранителей летят бутылки с зажигательной смесью. По данным ТАСС, в здании нет ни членов правительства, ни других чиновников. При этом на видео с территории Белого дома видно, как его спешно покидает колонна машин.