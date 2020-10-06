Митингующие в Бишкеке захватили здание парламента

В столице Киргизии протестующие взяли дом правительства. Об этом сообщают местные СМИ и российские журналисты.
— Протестующие прорвались на территорию Белого дома, где расположен парламент и администрация президента Киргизии, — сообщает корреспондент РИА «Новости».
В ответ милиция применяет слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В правоохранителей летят бутылки с зажигательной смесью. По данным ТАСС, в здании нет ни членов правительства, ни других чиновников. При этом на видео с территории Белого дома видно, как его спешно покидает колонна машин.
Видео штурма ворот:
«Я твой парламент ворота шатал»: Протест в Бишкеке ищет выход из ситуации, или вход pic.twitter.com/gFpKlIwknL— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 5, 2020
5 октября несколько тысяч жителей Киргизии вышли на улицы из-за несогласия с результатами парламентских выборов. По официальным данным победу на выборах одержали проправительственные партии. Протестующих поддержали 11 партий, которые не прошли в парламент.
С наступлением ночи в центре Бишкека начались столкновения милиции с протестующими. По данным Минздрава Киргизии, были госпитализированы более 130 человек.
Протестующие захватили несколько единиц спецтехники, в том числе пожарную машину. Несколько автомобилей уничтожены камнями и зажигательной смесью.
Сейчас в центре Бишкека, по словам журналистов, не работает мобильная связь.
Победившая на выборах партия «Биримдик» заявила, что согласна на повторное голосование. Президент Киргизии добавил, что уже завтра с утра встретится с лидерами всех партий, в том числе не прошедших в парламент.