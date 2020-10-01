Мишустин продлил программу туристического кешбэка

Программу туристического кешбэка в России продлили до 10 января 2021 года на новых условиях. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



— Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туруслуг будут позднее объявлены Ростуризмом, — говорится в сообщении пресс-службы Кабмина РФ.



Согласно новым условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки, которая раньше составляла 25 тысяч рублей, больше не ограничивается. Максимальный возврат вместо 15 тысяч рублей составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

