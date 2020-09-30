Новосибирский «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса — об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном на канале НТВ.



— Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — рассказала в эфире телеканала Анна Попова.

В июне стало известно, что перспективными считаются три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, их испытывали сначала на четырёх видах животных. А уже в конце июля начались клинические испытания — первым испытуемым вводили вакцину.