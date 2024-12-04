Циклоны с Северной Атлантики накрыли Новосибирск — какой будет погода в ближайшие три дня

Максимально температура опустится в ближайшие три дня до -12 градусов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни в Новосибирске. Как рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова, в городе сохраняется теплая погода, но совсем скоро придет похолодание.

— Пока у нас много облачности, поэтому погода выше нормы на 4-6 градусов. Тепло к нам пришло с циклонами, которые смещаются с Северной Атлантики, оно активно по всей территории России распространяется, — объяснила Наталья Кичанова.

5 декабря, в четверг, прогнозируют в ночные часы временами небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -4… -6 градусов, днем поднимется до -3… -5 градусов. Ветер ожидается юго-западный 4-9 м/с.

В пятницу, 6 декабря, прогнозируют погоду преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до -10… -12 градусов, днем поднимется до -7… -9 градусов. Ветер сохранится юго-западный 4-9 м/с.

7 декабря, в субботу, ожидают ночью небольшой снег, днем осадки усилятся. Ночью температура опустится до -9… -11 градусов, днем поднимется до -7… -9 градусов. Ветер ночью будет южного направления, днем перейдет в северо-западное направление 3-8 м/с.

— Ждем похолодание на 8–9 декабря, кратковременное, на пару дней, после снова начнет работать Атлантика, опять переносить тепло и влагу в наш регион, — добавила специалист.