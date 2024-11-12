Местами до -18 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду ноября

Средняя температура во второй декаде ноября в Новосибирской области составит -7… -10 градусов — это около и ниже нормы на 1 градус, объяснили новосибирские синоптики.
Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» прогнозируют повышение температуры к середине декады.
— Ночью будет от -4… -9 градусов до -8… -13 градусов, местами до -18 градусов. Днем от -1… -6 градусов до -7… -12 градусов. В конце декады будет похолодание, — объяснили корреспонденту НГС в «Западно-Сибирском УГМС».
Ожидается снег и мокрый снег.
НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.