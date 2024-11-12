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Зима Местами до -18 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду ноября

Местами до -18 градусов: новосибирские синоптики дали прогноз на вторую декаду ноября

Потепление будет недолгим

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1 комментарий

Всю декаду новосибирцев ждут осадки

Средняя температура во второй декаде ноября в Новосибирской области составит -7… -10 градусов — это около и ниже нормы на 1 градус, объяснили новосибирские синоптики.

Специалисты «Западно-Сибирского УГМС» прогнозируют повышение температуры к середине декады.

— Ночью будет от -4… -9 градусов до -8… -13 градусов, местами до -18 градусов. Днем от -1… -6 градусов до -7… -12 градусов. В конце декады будет похолодание, — объяснили корреспонденту НГС в «Западно-Сибирском УГМС».

Ожидается снег и мокрый снег.

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НГС изучил прогноз погоды на 31 декабря в Новосибирске. Читайте, чего стоит ждать в праздничный день.

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Комментарии
1
Гость
32 минуты
В Краснодар!!!!
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