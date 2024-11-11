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Зима Снова-здорово: красивый снегопад накрыл Новосибирск — кадры из центра города

Снова-здорово: красивый снегопад накрыл Новосибирск — кадры из центра города

У дорожников теперь будет еще больше работы

1 269
17 комментариев

Горожанам пора доставать зимние вещи

В Новосибирске началась настоящая зима. Тротуары и проезжую часть засыпало снегом утром 11 ноября, что для многих стало неожиданностью.

Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко, что сегодня происходит в центре города.

Накануне в Новосибирске на дорогах работало 303 снегоуборочных машины

На сайте «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о гололеде:

— 11 ноября в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -1, +1 С, будет понижаться. На дорогах местами сильная гололедица.

На многих тротуарах снег убирают вручную

В такую погоду пешеходам стоит быть аккуратными

Завтра, 12 ноября, в Новосибирской области ожидается ночная температура на уровне -10…-15 градусов, днем от -8 до -13 градусов.

Утром из-за снегопада в Новосибирске собрались 9-балльные пробки

Рядом с монументом на площади Ленина тоже проводят уборку

Температура в городе -2 градуса, как сообщает «Западно-Сибирское УГМС»

За тем, что происходит в Новосибирске из-за снегопада, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.

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Комментарии
17
282564521
15 минут
Самое время для медитативных прогулок
Гость
53 минуты
Каждый метр в центре города уже перефотографировали. Будто дальше центра ничего нет.
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