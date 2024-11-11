Снова-здорово: красивый снегопад накрыл Новосибирск — кадры из центра города

В Новосибирске началась настоящая зима. Тротуары и проезжую часть засыпало снегом утром 11 ноября, что для многих стало неожиданностью.
Посмотрите на снимках фотокорреспондента НГС Андрея Бортко, что сегодня происходит в центре города.
На сайте «Западно-Сибирского УГМС» предупреждают о гололеде:
— 11 ноября в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -1, +1 С, будет понижаться. На дорогах местами сильная гололедица.
Завтра, 12 ноября, в Новосибирской области ожидается ночная температура на уровне -10…-15 градусов, днем от -8 до -13 градусов.
За тем, что происходит в Новосибирске из-за снегопада, НГС рассказывает в онлайн-трансляции.