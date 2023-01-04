Перепады температуры и потепление до -1 градуса: прогноз погоды до конца праздников в Новосибирске

По данным «Гисметео», самым теплым днем станет воскресенье. Но в субботу ночью будет резкое похолодание до -19 градусов. В четверг и пятницу также ожидается теплая погода от -2 до -5 градусов днем. В будние дни в Новосибирске будут обильные снегопады. В воскресенье также ожидается ветер 13 м/с . В воскресенье обещают мокрый снег.