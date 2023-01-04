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Перепады температуры и потепление до -1 градуса: прогноз погоды до конца праздников в Новосибирске

На выходных ожидаются резкие перепады температуры

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Праздничная неделя может получиться снежной

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В Новосибирске до конца недели ожидается потепление. Как сообщают некоторые погодные сервисы, к выходным температура может подняться до -1 градуса, но перед этим ожидается похолодание до -19 градусов. Всю неделю будет идти снег.

Погода будет изменчивой

Погода будет изменчивой

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По данным «Гисметео», самым теплым днем станет воскресенье. Но в субботу ночью будет резкое похолодание до -19 градусов. В четверг и пятницу также ожидается теплая погода от -2 до -5 градусов днем. В будние дни в Новосибирске будут обильные снегопады. В воскресенье также ожидается ветер 13 м/с. В воскресенье обещают мокрый снег.

Всю неделю в городе будет облачно

Всю неделю в городе будет облачно

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По данным «Яндекс.Погоды», до конца недели будет идти снег. Самая холодная ночь будет в пятницу — температура опустится до -14 градусов. В четверг и пятницу днем будет -5 градусов. Воскресенье станет самым теплым днем, и ночью температура поднимется до -1 градуса.

Днем в пятницу температура опустится до -8 градусов

Днем в пятницу температура опустится до -8 градусов

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Солнце может выглянуть в воскресенье

Солнце может выглянуть в воскресенье

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По данным World weather.ru, в четверг и пятницу погода будет от -5 до -8 градусов. А в субботу случится похолодание и температура опустится до -18 градусов ночью. При этом в воскресенье также ожидают потепления и температура поднимется до -4 градусов днем.

В январе в городе будет переменчивая погода. На смену «весенним» -2 градусам может прийти мороз в -33 градуса. НГС изучил прогнозы трех интернет-сервисов, чтобы выяснить, к чему еще стоит готовиться.

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