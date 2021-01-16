На Народной загорелась квартира — в пожаре погиб мужчина

В Новосибирске мужчина погиб в пожаре на Народной
В субботу, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на улице Народной произошел пожар в квартире, расположенной в трехэтажном доме.
Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», квартира располагается на последнем этаже. Жильцы сами эвакуировались на улицу. Один человек погиб.
В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что в пожаре погиб мужчина 1957 года рождения.
— Предварительно установлено, что 16 января в квартире дома по улице Народной в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. В результате пожара погиб хозяин квартиры. По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в ведомстве.
Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
Обновлено. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали происшествие.
— Около 15:40 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в жилом трехэтажном многоквартирном доме по ул. Народная в Калининском районе Новосибирска. По прибытии на место вызова из квартиры на третьем этаже шёл дым. Самостоятельно из здания эвакуировалось четыре человека, не пострадали. В горящей квартире при плотном задымлении сотрудники МЧС России, вскрыв металлическую дверь при помощи ручного инструмента, обнаружили пострадавшего мужчину, которого эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи. В течение 14 минут локализовали пожар и ликвидировали открытое горение на площади 15 кв.м., не допустив распространение огня на большую площадь и соседние квартиры. Горели домашние вещи, — рассказали в МЧС.
Вчера вечером произошел пожар в пятиэтажке — жильцов пришлось эвакуировать из подъезда.