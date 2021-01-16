На Народной загорелась квартира — в пожаре погиб мужчина

В субботу, 16 января, в Калининском районе Новосибирска на улице Народной произошел пожар в квартире, расположенной в трехэтажном доме.

Как сообщается в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», квартира располагается на последнем этаже. Жильцы сами эвакуировались на улицу. Один человек погиб.

В пресс-службе СКР по Новосибирской области сообщили, что в пожаре погиб мужчина 1957 года рождения.

— Предварительно установлено, что 16 января в квартире дома по улице Народной в Калининском районе Новосибирска произошел пожар. В результате пожара погиб хозяин квартиры. По данному факту проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в ведомстве.