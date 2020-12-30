30 декабря среда
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 73.66
eur 90.21
Тема дняКак вырастут (или упадут) цены на жилье в 2021-м

Все новости

Все новости

Огоньки и немного волшебства. 10 уютных фото из загородных поселков — смотрим, как украшают коттеджи к Новому году

Праздничная иллюминация, рождественские венки на дверях и даже световые фигуры оленей

1 598
23Обсудить

Поделиться

Эти фото легко перепутать с кадрами из рождественских фильмов

Эти фото легко перепутать с кадрами из рождественских фильмов

Поделиться

В Новосибирске загородные коттеджи украсили к Новому году

Главные городские улицы уже облюбовали любители атмосферных фото. О том, как преображается город перед празднованием Нового года и какие удивительные объекты в Новосибирске можно найти (например, волшебный светящийся полумесяц), мы рассказывали в этом обзоре. Но, кажется, самая настоящая новогодняя магия творится не там, где традиционно собираются толпы прохожих. А потому мы заглянули в загородные поселки — как украшают там дома к главному празднику года?

Это фото из коттеджного поселка «Пригородный простор». Создавать праздничное настроение владельцы этого дома решили еще в конце ноября. И если театр начинается с вешалки, то уют, судя по этому снимку, начинается определенно с крыльца&nbsp;

Это фото из коттеджного поселка «Пригородный простор». Создавать праздничное настроение владельцы этого дома решили еще в конце ноября. И если театр начинается с вешалки, то уют, судя по этому снимку, начинается определенно с крыльца 

Поделиться

Другой обязательный элемент украшений среди владельцев загородных домиков — гирлянды (их много, кстати, не бывает)

Другой обязательный элемент украшений среди владельцев загородных домиков — гирлянды (их много, кстати, не бывает)

Поделиться

Еще одно крыльцо — оцените внимание к праздничным деталям

Еще одно крыльцо — оцените внимание к праздничным деталям

Поделиться

А это фотография, от которой на душе становится теплее&nbsp;

А это фотография, от которой на душе становится теплее 

Поделиться

Сказочный двор обнаружился в поселке «Березки 2» — его создала семья Комаровых

Сказочный двор обнаружился в поселке «Березки 2» — его создала семья Комаровых

Поделиться

В «Лаки Парк» украшали не только дома, но и деревья

В «Лаки Парк» украшали не только дома, но и деревья

Поделиться

Гирлянды, ленты, шарики и даже новогодние сани — владельцы коттеджа постарались вовсю, чтобы создать волшебство у себя во дворике

Гирлянды, ленты, шарики и даже новогодние сани — владельцы коттеджа постарались вовсю, чтобы создать волшебство у себя во дворике

Поделиться

Не кадр, а рождественская открытка. Даже не верится, что сказка совсем рядом (примерно в 30 километрах от города)&nbsp;

Не кадр, а рождественская открытка. Даже не верится, что сказка совсем рядом (примерно в 30 километрах от города) 

Поделиться

В этом месяце мы также оценивали новогоднее убранство города. Сколько тратят на украшение новосибирских улиц к главным праздникам — ответ в этой инфографике.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

И еще немного о магии. Недавно мы заглянули в мастерскую художника-бутафора Оперного театра Тимура Гуляева. О том, как он создает самые красивые елочные игрушки, пугающее оружие и невероятные костюмы для артистов театра,в этом репортаже.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новый годкоттеджизагородные поселки
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (23)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...