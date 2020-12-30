Огоньки и немного волшебства. 10 уютных фото из загородных поселков — смотрим, как украшают коттеджи к Новому году

В Новосибирске загородные коттеджи украсили к Новому году
Главные городские улицы уже облюбовали любители атмосферных фото. О том, как преображается город перед празднованием Нового года и какие удивительные объекты в Новосибирске можно найти (например, волшебный светящийся полумесяц), мы рассказывали в этом обзоре. Но, кажется, самая настоящая новогодняя магия творится не там, где традиционно собираются толпы прохожих. А потому мы заглянули в загородные поселки — как украшают там дома к главному празднику года?
В этом месяце мы также оценивали новогоднее убранство города. Сколько тратят на украшение новосибирских улиц к главным праздникам — ответ в этой инфографике.
И еще немного о магии. Недавно мы заглянули в мастерскую художника-бутафора Оперного театра Тимура Гуляева. О том, как он создает самые красивые елочные игрушки, пугающее оружие и невероятные костюмы для артистов театра, — в этом репортаже.