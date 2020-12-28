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Морозы в Новосибирской области побили рекорды 62-летней давности. Что нас ждет дальше? Прогноз от синоптиков

Самым холодным днем в регионе стало прошедшее воскресенье

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В ближайшие дни в Новосибирске установится теплая и снежная погода

В ближайшие дни в Новосибирске установится теплая и снежная погода

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Новосибирская область побила морозный рекорд 1958 года

На этих выходных столбик термометра в Новосибирской области опустился до рекордно низких температур. Синоптики отметили, что на метеостанции Крещенка в Убинском районе температура опустилась до -45,5 градуса 27 декабря.

Предыдущий рекорд, по словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина был зафиксирован в 1958 году, тогда в этом районе столбик термометра показывал -43,6 градуса. По информации синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ненадолго потеплеет, но затем в регион снова придут холода.

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— Сейчас на нашу территорию прорывается из районов европейской России циклон атлантического происхождения. При своем перемещении на восток 29 и 30 декабря мы ждем, что он вызовет снегопады — наиболее интенсивные 30-го числа. Естественно, ослабеют морозы и немного посвежеет ветер, до 10–12 м/сек. Мы ждем 29 и 30 декабря повышение температуры по Новосибирской области до -11... -16 градусов. В ночные часы в районе -20... -25 градусов, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

29 декабря в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. В ночные часы ослабление морозов до -23... -25 градусов с повышением к утру. В дневные часы — -13... -15 градусов. Ветер южный 3–8 м/сек.

30 декабря временами небольшой снег. Ночью -14... -16 градусов. Дневные температуры от -11 до -13 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/сек.

— 31 декабря, после отхода этого циклона, вновь начнется вторжение холодного воздуха. Снова понизится температура в области до -21... -25 градусов, а в северных районах Новосибирской области до -34 градусов. Волна холода будет распространяться в течение дня на южные районы Западной Сибири, — добавил синоптик.

31 декабря в городе небольшой снег. Ночью -17... -19 градусов. В дневные часы -17... -19 градусов с понижением температуры в течение дня. Ветер западный 2–7 м/сек.

В эти выходные в Новосибирск пришли аномальные морозы — в городе и области похолодало до -40 (местами до -43) градусов. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города и рассказывали, как пережил погоду Новосибирск. Также синоптики объяснили, почему в Новосибирске качество воздуха достигло критической отметки — уровень загрязнения достиг 9 баллов из 10 возможных.

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аномальные морозыпогода в Новосибирске
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