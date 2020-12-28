Морозы в Новосибирской области побили рекорды 62-летней давности. Что нас ждет дальше? Прогноз от синоптиков

На этих выходных столбик термометра в Новосибирской области опустился до рекордно низких температур. Синоптики отметили, что на метеостанции Крещенка в Убинском районе температура опустилась до -45,5 градуса 27 декабря .

Предыдущий рекорд, по словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина был зафиксирован в 1958 году , тогда в этом районе столбик термометра показывал -43,6 градуса . По информации синоптиков, в ближайшие дни в Новосибирске ненадолго потеплеет, но затем в регион снова придут холода.

