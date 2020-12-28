Морозы в Новосибирской области побили рекорды 62-летней давности. Что нас ждет дальше? Прогноз от синоптиков

Новосибирская область побила морозный рекорд 1958 года
На этих выходных столбик термометра в Новосибирской области опустился до рекордно низких температур. Синоптики отметили, что на метеостанции Крещенка в Убинском районе температура опустилась до
Предыдущий рекорд, по словам пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудина был зафиксирован в
— Сейчас на нашу территорию прорывается из районов европейской России циклон атлантического происхождения. При своем перемещении на восток 29 и
29 декабря в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. В ночные часы ослабление морозов до
30 декабря временами небольшой снег. Ночью
— 31 декабря, после отхода этого циклона, вновь начнется вторжение холодного воздуха. Снова понизится температура в области до
31 декабря в городе небольшой снег. Ночью
В эти выходные в Новосибирск пришли аномальные морозы — в городе и области похолодало до -40 (местами до -43) градусов. Мы вели онлайн-репортаж с улиц города и рассказывали, как пережил погоду Новосибирск. Также синоптики объяснили, почему в Новосибирске качество воздуха достигло критической отметки — уровень загрязнения достиг