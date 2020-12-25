Когда пройдет пик 40-градусных новосибирских морозов — синоптики составили прогноз

В Новосибирске 26 и 27 декабря ночью ожидается -36... -39 градусов, в пригороде до -43 градусов. Дневные температуры около -35... -37 градусов. В городе малооблачно, без осадков. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2–7 м/сек.

28 декабря преимущественно без осадков. В ночные часы до -37... -41 градуса. А днем около -24 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/сек.

Также новосибирский Гидрометцентр предупреждает, что с 26 декабря по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, 26–28 декабря местами сильные морозы -40 градусов и ниже.

Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.



Власти Новосибирской области тоже готовятся к резкому похолоданию в регионе — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.

