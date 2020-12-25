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Когда пройдет пик 40-градусных новосибирских морозов — синоптики составили прогноз

За прошедшую ночь средняя скорость похолодания составила 4 градуса в час

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Из-за морозов над городом можно наблюдать оптическое явление — гало

Из-за морозов над городом можно наблюдать оптическое явление — гало

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Новосибирские синоптики рассказали, когда в регионе ждать ослабления морозов, которые начали наступать ночью.

— Сегодня в течение дня будет холодать — холод перейдет и в ночь на 26 декабря. Пик холода придется на выходные дни. Общий фон температур по области будет -34... -40 градусов, местами до -45 градусов. Дневные температуры до -25... -32 градусов, местами до -37 градусов. Надо пережить выходные и продержаться до понедельника — дальше будет полегче. 28 декабря мы уже ждем ослабление морозов до -21... -26 градусов. Это ослабление будет продолжаться 29 и 30 числа — температура в эти дни составит -12... -18 градусов. Также возобновятся снегопады, которые, видимо, будут связаны с очередным атлантическим циклоном — он будет прорываться на Западную Сибирь в эти дни, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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В Новосибирске 26 и 27 декабря ночью ожидается -36... -39 градусов, в пригороде до -43 градусов. Дневные температуры около -35... -37 градусов. В городе малооблачно, без осадков. В отдельных районах изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный 2–7 м/сек.

28 декабря преимущественно без осадков. В ночные часы до -37... -41 градуса. А днем около -24 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/сек.

Также новосибирский Гидрометцентр предупреждает, что с 26 декабря по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, 26–28 декабря местами сильные морозы -40 градусов и ниже.

Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.

Власти Новосибирской области тоже готовятся к резкому похолоданию в регионе — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.

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Новосибирсканомальные морозыпрогноз погоды
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