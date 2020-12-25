Когда пройдет пик 40-градусных новосибирских морозов — синоптики составили прогноз

Новосибирские синоптики рассказали, когда в регионе ждать ослабления морозов, которые начали наступать ночью.
— Сегодня в течение дня будет холодать — холод перейдет и в ночь на 26 декабря. Пик холода придется на выходные дни. Общий фон температур по области будет
В Новосибирске 26 и 27 декабря ночью ожидается
28 декабря преимущественно без осадков. В ночные часы до
Также новосибирский Гидрометцентр предупреждает, что с 26 декабря по 30 декабря ожидается аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже, 26–28 декабря местами сильные морозы -40 градусов и ниже.
Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, чем опасны такие погодные качели и кому особенно нужно поберечься.
Власти Новосибирской области тоже готовятся к резкому похолоданию в регионе — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.