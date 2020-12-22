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МЧС предупредило новосибирцев о порывистом ветре до 20 м/с

Не стоит парковать автомобили под деревьями

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Скорость ветра будет достигать 20 м/с

Скорость ветра будет достигать 20 м/с

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Ветер до 20 м/с обещают новосибирцам 23 декабря

На среду, 23 декабря, новосибирцам обещают ветер до 20 метров в секунду. SMS-сообщения с предупреждениями рассылает МЧС по Новосибирской области:

— По данным ГМС ЦГМС, днем 23 декабря по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112.

При таком ветре возможны обрушения частей деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 23 декабря ожидается небольшой снег, поземка. Температура воздуха -17... -19 градусов. На дорогах гололедица. С 26 по 30 декабря в регионе установится аномально холодная погода с минимальными температурами -35 градусов и ниже. Эта новогодняя ночь станет одной из самых холодных за почти сто лет.

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