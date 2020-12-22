МЧС предупредило новосибирцев о порывистом ветре до 20 м/с

Ветер до 20 м/с обещают новосибирцам 23 декабря
На среду, 23 декабря, новосибирцам обещают ветер до 20 метров в секунду. SMS-сообщения с предупреждениями рассылает МЧС по Новосибирской области:
— По данным ГМС ЦГМС, днем 23 декабря по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Единый телефон экстренных служб — 112.
При таком ветре возможны обрушения частей деревьев и слабо укрепленных конструкций.
По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 23 декабря ожидается небольшой снег, поземка. Температура воздуха