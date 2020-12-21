Одна волна холода за другой: рассказываем, когда в Новосибирске потеплеет (хотя бы на пару дней)

На этой неделе новосибирцев ждет новая волна холода
На этой неделе в Новосибирскую область ждет еще одна волна холода, кроме той, что пришла в регион сегодня ночью. При этом синоптики рассказали, в какой из дней будет небольшое потепление.
— За счет противостояния атлантических циклонов и атмосферных фронтов с арктическим холодом идут снегопады, мы считаем, что этот процесс будет действовать ближайшие два дня. На 22 и 23 число в Томской области морозы могут понижаться до -33... -40 градусов. По Новосибирской области морозы будут более умеренными до
22 декабря в Новосибирске будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Утром местами изморозь. В ночные часы -16... -18 градусов. Днем -14... -16 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/сек.
23 декабря в городе ночью и днем ожидается снег. Ночью -18... -20 градусов, местами до -23 градусов. В дневные часы -9... -11 градусов. Ветер южный ночью 3–8 м/сек, днем 5–10 м/сек.
24 декабря ночью и днем снег. В ночные часы -10... -12 градусов. Днем -6... -8 градусов. Ветер западный
— Декаду мы дали на
Власти Новосибирской области уже готовятся к резкому похолоданию в регионе, сегодня с утра предполагалось, что температура в регионе может опуститься до -38 градусов — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.