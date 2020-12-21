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Тема дняИдут морозы до -38 градусов

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Одна волна холода за другой: рассказываем, когда в Новосибирске потеплеет (хотя бы на пару дней)

Последняя декада декабря будет ниже нормы на 1–4 градуса

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В Новосибирск на несколько дней придут снегопады

В Новосибирск на несколько дней придут снегопады

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На этой неделе новосибирцев ждет новая волна холода

На этой неделе в Новосибирскую область ждет еще одна волна холода, кроме той, что пришла в регион сегодня ночью. При этом синоптики рассказали, в какой из дней будет небольшое потепление.

— За счет противостояния атлантических циклонов и атмосферных фронтов с арктическим холодом идут снегопады, мы считаем, что этот процесс будет действовать ближайшие два дня. На 22 и 23 число в Томской области морозы могут понижаться до -33... -40 градусов. По Новосибирской области морозы будут более умеренными до -16... -23 градусов, местами до -28 градусов. 24 декабря мы полагаем, что к нам прорвется атлантический циклон, который вызовет снегопады и ослабление морозов до -8... -13 градусов, местами в ночные часы до -18 градусов. Дневные температуры 23 и 24 числа повысятся до -5... -11 градусов, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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22 декабря в Новосибирске будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Утром местами изморозь. В ночные часы -16... -18 градусов. Днем -14... -16 градусов. Ветер юго-западный 6–11 м/сек.

23 декабря в городе ночью и днем ожидается снег. Ночью -18... -20 градусов, местами до -23 градусов. В дневные часы -9... -11 градусов. Ветер южный ночью 3–8 м/сек, днем 5–10 м/сек.

24 декабря ночью и днем снег. В ночные часы -10... -12 градусов. Днем -6... -8 градусов. Ветер западный 4–9 м/сек.

— Декаду мы дали на 1–4 градуса ниже нормы. Волна холода во второй половине декады до -23... -28 градусов, местами до -35 градусов. С 25 декабря начнется похолодание, — добавил синоптик.

Власти Новосибирской области уже готовятся к резкому похолоданию в регионе, сегодня с утра предполагалось, что температура в регионе может опуститься до -38 градусов — на дорогах региона будут работать пункты обогрева.

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