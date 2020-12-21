Одна волна холода за другой: рассказываем, когда в Новосибирске потеплеет (хотя бы на пару дней)

На этой неделе в Новосибирскую область ждет еще одна волна холода, кроме той, что пришла в регион сегодня ночью. При этом синоптики рассказали, в какой из дней будет небольшое потепление.

— За счет противостояния атлантических циклонов и атмосферных фронтов с арктическим холодом идут снегопады, мы считаем, что этот процесс будет действовать ближайшие два дня. На 22 и 23 число в Томской области морозы могут понижаться до -33... -40 градусов. По Новосибирской области морозы будут более умеренными до -16... -23 градусов , местами до -28 градусов. 24 декабря мы полагаем, что к нам прорвется атлантический циклон, который вызовет снегопады и ослабление морозов до -8... -13 градусов , местами в ночные часы до -18 градусов. Дневные температуры 23 и 24 числа повысятся до -5... -11 градусов, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.