Морозное утро: новосибирцы завалили соцсети фотографиями яркого рассвета

На бледно-голубом небе особенно хорошо видно ярко-желтое солнце. Кстати, солнечных дней на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет немного. На Новосибирск движутся морозы и снегопады.

По данным «Яндекс.Погоды», неделя будет пасмурной, в понедельник и пятницу будет переменная облачность. Снегопады ожидаются каждый день, кроме выходных. Первые трое суток температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне — -13... -15 градусов днем, а в четверг ожидается резкое потепление до -5 градусов. Сразу после этого начнутся самые холодные дни и ночи недели. Здесь мы публиковали подробный прогноз на неделю.

