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Морозное утро: новосибирцы завалили соцсети фотографиями яркого рассвета

Публикуем подборку фото

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Такой рассвет можно было увидеть в центре города

Такой рассвет можно было увидеть в центре города

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Новосибирцы выкладывают в соцсети фото рассвета

Утром в понедельник, 21 декабря, вместе с морозом в Новосибирске появился красивый рассвет. Горожане начали делиться фотографиями яркого неба в соцсетях — публикуем подборку.

На бледно-голубом небе особенно хорошо видно ярко-желтое солнце. Кстати, солнечных дней на этой неделе, по прогнозам синоптиков, будет немного. На Новосибирск движутся морозы и снегопады.

По данным «Яндекс.Погоды», неделя будет пасмурной, в понедельник и пятницу будет переменная облачность. Снегопады ожидаются каждый день, кроме выходных. Первые трое суток температура воздуха будет держаться примерно на одном уровне — -13... -15 градусов днем, а в четверг ожидается резкое потепление до -5 градусов. Сразу после этого начнутся самые холодные дни и ночи недели. Здесь мы публиковали подробный прогноз на неделю.

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— 21 декабря в перовой половине дня преимущественно без осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Температура воздуха -18... -20 градусов. На дорогах местами гололедица, — сообщает новосибирский Гидрометцентр.

В начале декабря новосибирцы делились в соцсетях фотографиями заснеженного леса. Мы собрали для вас подборку из 10 таких картинок — посмотреть можно здесь.

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