Всё сверкает: 15 волшебных кадров, как преобразилась площадь у Оперного театра

Сегодня днем в центре Новосибирска напротив Оперного театра заработал скандально известный каток. Теперь покататься на нем может любой желающий. В мэрии рассказали, сколько будет стоить прокат коньков, а также о том, как можно попасть туда бесплатно.

В этом году площадь перед театром выглядит особенно торжественно, ведь ее украсили сотнями разноцветных шаров и километрами гирлянд. А в центре стоит огромная елка.

Наши корреспонденты побывали на новом катке. Смотрите, как там сейчас красиво!