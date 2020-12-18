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Всё сверкает: 15 волшебных кадров, как преобразилась площадь у Оперного театра

Открытие скандального катка состоялось сегодня днем

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Каток официально работает с сегодняшнего дня

Каток официально работает с сегодняшнего дня

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Как украсили скандальный каток перед НОВАТом в Новосибирске

Сегодня днем в центре Новосибирска напротив Оперного театра заработал скандально известный каток. Теперь покататься на нем может любой желающий. В мэрии рассказали, сколько будет стоить прокат коньков, а также о том, как можно попасть туда бесплатно.

В этом году площадь перед театром выглядит особенно торжественно, ведь ее украсили сотнями разноцветных шаров и километрами гирлянд. А в центре стоит огромная елка.

Наши корреспонденты побывали на новом катке. Смотрите, как там сейчас красиво!

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Елку на площади перед театром возводили несколько дней

Елку на площади перед театром возводили несколько дней

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Уже сегодня днем были первые посетители, которые прокатились по свежезалитому льду

Уже сегодня днем были первые посетители, которые прокатились по свежезалитому льду

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В мэрии рассказали, что около катка оборудованы теплые раздевалки

В мэрии рассказали, что около катка оборудованы теплые раздевалки

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Также здесь есть пункт проката коньков

Также здесь есть пункт проката коньков

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Дети до 14 лет и пенсионеры могут взять в аренду коньки за 80 рублей в час

Дети до 14 лет и пенсионеры могут взять в аренду коньки за 80 рублей в час

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А вот стоимость проката для взрослого — 150 рублей

А вот стоимость проката для взрослого — 150 рублей

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Со вторника по воскресенье каток будет работать с 11:00 до 22:00, в понедельник — с 15:00 до 22:00

Со вторника по воскресенье каток будет работать с 11:00 до 22:00, в понедельник — с 15:00 до 22:00

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Смотрите, какими красивыми шарами в этом году украсили площадь у театра

Смотрите, какими красивыми шарами в этом году украсили площадь у театра

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На елке висят игрушки в том же стиле

На елке висят игрушки в том же стиле

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Днем на катке было немноголюдно&nbsp;

Днем на катке было немноголюдно 

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Около катка установили арки, обвешанные украшениями

Около катка установили арки, обвешанные украшениями

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С наступлением темноты здесь будет просто волшебно

С наступлением темноты здесь будет просто волшебно

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Смотришь на елку — и сразу появляется новогоднее настроение

Смотришь на елку — и сразу появляется новогоднее настроение

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Мы ни на что не намекаем, но впереди выходные. Хватайте семью, вставайте на коньки — и прекрасное настроение вам обеспечено!

Мы ни на что не намекаем, но впереди выходные. Хватайте семью, вставайте на коньки — и прекрасное настроение вам обеспечено!

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В прошлом году каток перед оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!»

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НОВАТНовый годкаток
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