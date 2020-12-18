Всё сверкает: 15 волшебных кадров, как преобразилась площадь у Оперного театра

Как украсили скандальный каток перед НОВАТом в Новосибирске
Сегодня днем в центре Новосибирска напротив Оперного театра заработал скандально известный каток. Теперь покататься на нем может любой желающий. В мэрии рассказали, сколько будет стоить прокат коньков, а также о том, как можно попасть туда бесплатно.
В этом году площадь перед театром выглядит особенно торжественно, ведь ее украсили сотнями разноцветных шаров и километрами гирлянд. А в центре стоит огромная елка.
Наши корреспонденты побывали на новом катке. Смотрите, как там сейчас красиво!
В прошлом году каток перед оперным театром открыли 20 декабря вместе с ледовым городком. Вскоре после этого каток с высоты сфотографировал новосибирский фотограф Слава Степанов, после чего горожане стали массово обмениваться его снимками. Анна Терешкова прокомментировала фотографии словами: «Настоящее искусство должно возбуждать!»