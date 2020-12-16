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Придут ли морозы в -34 градуса из Томска в Новосибирск? Прогноз от синоптиков

Рассказываем, какая погода ждет нас в ближайшие дни

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В Новосибирске похолодает к концу недели

В Новосибирске похолодает к концу недели

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На этой неделе новосибирцев ждет новая волна холода

В Томской области сегодня, 16 декабря, ночью температура опустилась до -34 градусов — синоптики рассказали, ждать ли Новосибирску таких же морозов.

— Над нами удерживается атмосферная высотно-фронтальная зона, вдоль которой несутся на территорию Западной Сибири атмосферные фронты, циклонические возмущения. В тыл этим циклонам вторгаются ядра высокого давления с воздушными массами арктического происхождения. Поэтому погодные условия контрастные на севере Западной Сибири и юге Западной Сибири. У нас в Новосибирской области погода мягкая, снежная с отдельными снегопадами, метелями, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

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При этом в Томской области совершенно другой характер погоды.

— Сегодня ночью произошло вторжение области высокого давления или небольшого антициклонического ядра на север Томской области, и температура там в ночные часы понизилась до отметки -30... -34 градусов мороза. Мы полагаем, что это ядро скатится в сторону Красноярского края и нас не затронет, — говорит пресс-секретарь.

До конца недели в Новосибирской области будет идти снег.

— У нас будет доминировать погода со снегопадами, метелями, ветрами силой в 15–17 метров в секунду. Ближе к середине 19 декабря к НСО приблизится холодный атмосферный фронт и ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температурный фон достаточно высокий до 19 декабря. В Новосибирской области ночью будет -10... -15 градусов и до -21 градуса. Дневные температуры будут -5... -11 градусов, — добавил Ягудин.

В Новосибирске 17 и 18 декабря ожидается -11... -13 градусов ночью, днем -7... -9 градусов. А 19 декабря ночью и днем около -9 градусов.

При этом синоптики ожидают волну холода в Новосибирской области уже в воскресенье.

До Нового года осталось совсем немного времени, и самые ответственные из нас уже начали строить планы на праздничную ночь. А для этого нужно знать, какая будет погода. Точных прогнозов на эту дату еще нет, но онлайн-сервисы уже публикуют данные на конец декабря.

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