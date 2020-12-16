Придут ли морозы в -34 градуса из Томска в Новосибирск? Прогноз от синоптиков

На этой неделе новосибирцев ждет новая волна холода
В Томской области сегодня, 16 декабря, ночью температура опустилась до
— Над нами удерживается атмосферная высотно-фронтальная зона, вдоль которой несутся на территорию Западной Сибири атмосферные фронты, циклонические возмущения. В тыл этим циклонам вторгаются ядра высокого давления с воздушными массами арктического происхождения. Поэтому погодные условия контрастные на севере Западной Сибири и юге Западной Сибири. У нас в Новосибирской области погода мягкая, снежная с отдельными снегопадами, метелями, — рассказал пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.
При этом в Томской области совершенно другой характер погоды.
— Сегодня ночью произошло вторжение области высокого давления или небольшого антициклонического ядра на север Томской области, и температура там в ночные часы понизилась до отметки
До конца недели в Новосибирской области будет идти снег.
— У нас будет доминировать погода со снегопадами, метелями, ветрами силой в 15–17 метров в секунду. Ближе к середине
В Новосибирске 17 и 18 декабря ожидается
При этом синоптики ожидают волну холода в Новосибирской области уже в воскресенье.
До Нового года осталось совсем немного времени, и самые ответственные из нас уже начали строить планы на праздничную ночь. А для этого нужно знать, какая будет погода. Точных прогнозов на эту дату еще нет, но онлайн-сервисы уже публикуют данные на конец декабря.