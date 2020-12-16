Придут ли морозы в -34 градуса из Томска в Новосибирск? Прогноз от синоптиков

При этом в Томской области совершенно другой характер погоды.

— Сегодня ночью произошло вторжение области высокого давления или небольшого антициклонического ядра на север Томской области, и температура там в ночные часы понизилась до отметки -30... -34 градусов мороза. Мы полагаем, что это ядро скатится в сторону Красноярского края и нас не затронет, — говорит пресс-секретарь.

До конца недели в Новосибирской области будет идти снег.

— У нас будет доминировать погода со снегопадами, метелями, ветрами силой в 15–17 метров в секунду. Ближе к середине 19 декабря к НСО приблизится холодный атмосферный фронт и ветер может усилиться до 20 метров в секунду. Температурный фон достаточно высокий до 19 декабря . В Новосибирской области ночью будет -10... -15 градусов и до -21 градуса . Дневные температуры будут -5... -11 градусов , — добавил Ягудин.

В Новосибирске 17 и 18 декабря ожидается -11... -13 градусов ночью, днем -7... -9 градусов . А 19 декабря ночью и днем около -9 градусов .



При этом синоптики ожидают волну холода в Новосибирской области уже в воскресенье.