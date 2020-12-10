На Новосибирск идет сильный ветер: МЧС рассылает оповещения

МЧС предупреждает о сильном ветре в Новосибирске
Новосибирцам массово приходит рассылка от МЧС с предупреждением о сильных порывах ветра, которые ожидаются ночью 11 декабря. По данным синоптиков, резкие колебания температуры, влажности и ветра сейчас фиксируются по всей области.
— Мы предполагаем, что эти процессы будут продолжаться. Северо-западная высотная фронтальная зона обеспечит движение ныряющих циклонов, поэтому мы ждем 11 и 12 декабря снегопады от слабых до умеренных — метели, порывистые ветры силой от 15 до 20 метров в секунду. Температурный режим будет достаточно пестрый, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
Самым холодным днем станет суббота, 12 декабря. Ночью похолодает до -20 градусов, местами до -27. Днем будет теплее.
Погода начнет налаживаться в воскресенье, 13 декабря. Осадков станет меньше. Температурный фон будет примерно таким же, как в субботу: от -14 до -19, местами до -26 градусов ночью.
Также в новосибирском Гидрометцентре отметили, что во второй декаде декабря часто будут идти осадки.
На днях из-за сильного снегопада дороги Новосибирска сковали гигантские 7-балльные пробки.