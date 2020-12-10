10 декабря четверг
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 8/10
usd 73.31
eur 88.94
Тема дняЧто сейчас с ковидом? Идет спад? Рассказ фельдшера

Все новости

Все новости

На Новосибирск идет сильный ветер: МЧС рассылает оповещения

Непогода придет ночью в пятницу

1 249
5Обсудить

Поделиться

По данным ГМЦ УГМС, ночью 11 декабря по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

По данным ГМЦ УГМС, ночью 11 декабря по Новосибирской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Поделиться

МЧС предупреждает о сильном ветре в Новосибирске

Новосибирцам массово приходит рассылка от МЧС с предупреждением о сильных порывах ветра, которые ожидаются ночью 11 декабря. По данным синоптиков, резкие колебания температуры, влажности и ветра сейчас фиксируются по всей области.

— Мы предполагаем, что эти процессы будут продолжаться. Северо-западная высотная фронтальная зона обеспечит движение ныряющих циклонов, поэтому мы ждем 11 и 12 декабря снегопады от слабых до умеренных — метели, порывистые ветры силой от 15 до 20 метров в секунду. Температурный режим будет достаточно пестрый, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Самым холодным днем станет суббота, 12 декабря. Ночью похолодает до -20 градусов, местами до -27. Днем будет теплее.

Погода начнет налаживаться в воскресенье, 13 декабря. Осадков станет меньше. Температурный фон будет примерно таким же, как в субботу: от -14 до -19, местами до -26 градусов ночью.

Также в новосибирском Гидрометцентре отметили, что во второй декаде декабря часто будут идти осадки.

На днях из-за сильного снегопада дороги Новосибирска сковали гигантские 7-балльные пробки.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

погодасильный ветерсиноптики
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (5)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...