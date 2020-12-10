На Новосибирск идет сильный ветер: МЧС рассылает оповещения

Новосибирцам массово приходит рассылка от МЧС с предупреждением о сильных порывах ветра, которые ожидаются ночью 11 декабря. По данным синоптиков, резкие колебания температуры, влажности и ветра сейчас фиксируются по всей области.

— Мы предполагаем, что эти процессы будут продолжаться. Северо-западная высотная фронтальная зона обеспечит движение ныряющих циклонов, поэтому мы ждем 11 и 12 декабря снегопады от слабых до умеренных — метели, порывистые ветры силой от 15 до 20 метров в секунду. Температурный режим будет достаточно пестрый, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.