Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях: прогноз погоды для Новосибирска

На Новосибирск идут снегопады, метели и сильный ветер
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.
— У нас установилось северо-западное направление высотных фронтальных зон, которые обеспечивают движение циклонических возмущений, волновых процессов с фронтами на юго-восток из районов Баренцова моря на центральные районы Сибири и далее на восток. С этими процессами мы связываем колебание температуры, осадки в виде снега.
10 декабря волна холода достигнет большинства районов Новосибирской области, но в ночь на
В Новосибирске
11 декабря — небольшой снег. Температура ночью и днем будет от -12 до -14 градусов. Ветер северо-западный ночью
12 декабря — местами небольшой снег. Ночные температуры
Какой будет зима в Новосибирской области — теплой или с трескучими морозами, читайте в этом прогнозе.
На днях Новосибирск накрыло сильным снегопадом — в центре выросли сугробы высотой в два человеческих роста и появились снежные скульптуры. Как город боролся со снегопадом, смотрите в этом фоторепортаже.