Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях: прогноз погоды для Новосибирска

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.

— У нас установилось северо-западное направление высотных фронтальных зон, которые обеспечивают движение циклонических возмущений, волновых процессов с фронтами на юго-восток из районов Баренцова моря на центральные районы Сибири и далее на восток. С этими процессами мы связываем колебание температуры, осадки в виде снега. 10-го и 11-го числа мы ожидаем снегопады от слабых до умеренных с метелями и порывистыми ветрами до 15–20 м/с . 12-го числа процесс ослабевает по интенсивности, станет слабее ветер, метели менее вероятны, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.