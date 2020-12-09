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Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях: прогноз погоды для Новосибирска

Но есть и хорошие новости: к выходным погода улучшится

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Сегодня ночью температура воздуха в городе опустится до <nobr class="_">-23 градусов</nobr>, а по области — до <nobr class="_">-26 градусов</nobr>

Сегодня ночью температура воздуха в городе опустится до -23 градусов, а по области — до -26 градусов

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На Новосибирск идут снегопады, метели и сильный ветер

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирске в ближайшие дни.

— У нас установилось северо-западное направление высотных фронтальных зон, которые обеспечивают движение циклонических возмущений, волновых процессов с фронтами на юго-восток из районов Баренцова моря на центральные районы Сибири и далее на восток. С этими процессами мы связываем колебание температуры, осадки в виде снега. 10-го и 11-го числа мы ожидаем снегопады от слабых до умеренных с метелями и порывистыми ветрами до 15–20 м/с. 12-го числа процесс ослабевает по интенсивности, станет слабее ветер, метели менее вероятны, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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10 декабря волна холода достигнет большинства районов Новосибирской области, но в ночь на 10-е число температура в регионе опустится до -21... -26 градусов по восточным районам. По северо-западу будет немного выше — до -14... -19 градусов. Дневные температуры 10-го числа по области будут от -7 до -12 градусов. 11 и 12 декабря температура вернется в прежнее русло. В ночные часы по области -12... -19 градусов, местами -24... -27 градусов. Днем -11... -16 градусов.

В Новосибирске 10 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой, днем умеренный снег, поземок. Ночью в отдельных районах — изморозь. На дорогах местами гололедица. Ночные температуры -21... -23 градуса с небольшим повышением к утру. Дневные температуры -10... -12 градусов. Ветер северо-западный ночью 4–9 м/с, днем 7–12 м/с.

11 декабря — небольшой снег. Температура ночью и днем будет от -12 до -14 градусов. Ветер северо-западный ночью 8–13 м/с, днем 4–9 м/с.

12 декабря — местами небольшой снег. Ночные температуры -17... -19 градусов, в пригороде до -24 градусов. Днем -12... -14 градусов. Ветер западный 4–9 м/с.

Какой будет зима в Новосибирской области — теплой или с трескучими морозами, читайте в этом прогнозе.

На днях Новосибирск накрыло сильным снегопадом — в центре выросли сугробы высотой в два человеческих роста и появились снежные скульптуры. Как город боролся со снегопадом, смотрите в этом фоторепортаже.

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