Ждать ли нам морозов? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

На этой неделе наконец-то официально началась календарная зима. И хотя снега в Новосибирске пока не так уж и много, несколько дней в городе было достаточно прохладно. Однако, по словам синоптиков, пока мы наблюдаем не самую холодную зиму.

Мы изучили прогноз погоды, который представлен на виртуальных сервисах, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в ближайшую неделю.

Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в ближайшие дни в нашем городе будет относительно тепло и снежно. Всю неделю дневная температура воздуха будет колебаться от -10 до -14 градусов. Самая холодная ночь ожидается в пятницу, 11 декабря, когда столбик термометра опустится до -18 градусов. Кроме этого ожидается, что каждый день в Новосибирске будет идти снег.