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Ждать ли нам морозов? Изучаем прогноз погоды в Новосибирске на ближайшую неделю

Ночами будет достаточно холодно

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В регионе будет стабильная и снежная погода

В регионе будет стабильная и снежная погода

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В Новосибирске будет прохладно и снежно

На этой неделе наконец-то официально началась календарная зима. И хотя снега в Новосибирске пока не так уж и много, несколько дней в городе было достаточно прохладно. Однако, по словам синоптиков, пока мы наблюдаем не самую холодную зиму.

Мы изучили прогноз погоды, который представлен на виртуальных сервисах, чтобы узнать, какая погода ждет новосибирцев в ближайшую неделю.

Так, по данным сервиса «Яндекс. Погода», в ближайшие дни в нашем городе будет относительно тепло и снежно. Всю неделю дневная температура воздуха будет колебаться от -10 до -14 градусов. Самая холодная ночь ожидается в пятницу, 11 декабря, когда столбик термометра опустится до -18 градусов. Кроме этого ожидается, что каждый день в Новосибирске будет идти снег.

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Сервис Gismeteo.ru также сообщает о том, что на неделе новосибирцам стоит ожидать ежедневных снегопадов. Температура воздуха днем будет около -8... -14 градусов Цельсия. А вот ночью станет куда прохладнее — около -20 градусов. Самый холодный день выпал на субботу, 12 декабря. Столбик термометра опустится до -19 градусов днем и до -28 ночью.

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По оценкам центра «Фобос», самый холодный день на неделе ожидается уже завтра — дневная температура составит -16 градусов. Затем постепенно в городе начнет теплеть. И вместе с этим в регион придут снегопады. К пятнице, 11 декабря, снова начнет холодать, снег прекратится и температура опустится до -14 градусов.

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Ранее специалисты МЧС предупредили новосибирских автомобилистов о неблагоприятных погодных условиях. В городе ожидаются туман и гололедица.

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