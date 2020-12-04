Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области потеплеет до -5 градусов

НСО ждет потепление до -5 градусов днем
Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской
— В ближайшие двое суток мы удерживаемся в полосе повышенного атмосферного давления. В утренние часы отмечаются туманы и изморозь, как сегодня. Температурный фон несколько ниже нормы, на
По словам синоптика, в ближайшие выходные температура воздуха в Новосибирске будет довольно низкой. В ближайшие двое суток в Новосибирской области ночью
— Дальше будет усиливаться влияние североатлантических волновых возмущений, которые будут перемещаться из районов Баренцова моря на юго-восток и снижаться в более южные широты Западной Сибири.
5 декабря в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, изморозь. В ночные часы будет
6 декабря преимущественно без осадков. В ночные часы в Новосибирске
7 декабря ночью и днем местами небольшой снег. В Новосибирской области
8 и 9 декабря в ночные часы в Новосибирской области повышение температуры до
Сегодня утром город укутали снег и иней. Если вы из тех, кто в такую суровую погоду предпочитает отсиживаться в тепле офиса или квартиры, показываем вам, как до неузнаваемости изменился город. Смотрите снежные кадры тут.
Также мэрия предупредила горожан, что в Новосибирске продержится холодная