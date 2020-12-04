Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области потеплеет до -5 градусов

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области — на этих выходных в городе сохранится морозная погода, по области температура в ночные часы опустится до -27 градусов . Но со следующей недели в регионе ожидается потепление.

— В ближайшие двое суток мы удерживаемся в полосе повышенного атмосферного давления. В утренние часы отмечаются туманы и изморозь, как сегодня. Температурный фон несколько ниже нормы, на 2–5 градусов. Поэтому в ближайшие двое суток ситуация мало изменится, возможны отдельные небольшие осадки в виде снега, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.