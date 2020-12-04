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Синоптики рассказали, когда в Новосибирской области потеплеет до -5 градусов

Но в ближайшие дни температура еще будет ниже нормы

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На выходных температура воздуха опустится до <nobr class="_">-27 градусов</nobr>

На выходных температура воздуха опустится до -27 градусов

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НСО ждет потепление до -5 градусов днем

Новосибирские синоптики рассказали, какая погода будет в Новосибирской области — на этих выходных в городе сохранится морозная погода, по области температура в ночные часы опустится до -27 градусов. Но со следующей недели в регионе ожидается потепление.

— В ближайшие двое суток мы удерживаемся в полосе повышенного атмосферного давления. В утренние часы отмечаются туманы и изморозь, как сегодня. Температурный фон несколько ниже нормы, на 2–5 градусов. Поэтому в ближайшие двое суток ситуация мало изменится, возможны отдельные небольшие осадки в виде снега, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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По словам синоптика, в ближайшие выходные температура воздуха в Новосибирске будет довольно низкой. В ближайшие двое суток в Новосибирской области ночью -15... -22 градуса, местами до -27 градусов. В дневные часы -11... -17 градусов.

— Дальше будет усиливаться влияние североатлантических волновых возмущений, которые будут перемещаться из районов Баренцова моря на юго-восток и снижаться в более южные широты Западной Сибири. С 7 по 8 декабря усиливается вероятность осадков, будет свежеть ветер, особенно 8-го и 9-го числа. Возможны метели. Ветер может усилиться до 15–16 м/с в порывах. Температуры будут повышаться, но медленно, — добавил синоптик.

5 декабря в Новосибирске переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица, изморозь. В ночные часы будет -19... -21 градус. Днем -13... -15 градусов. Ветер северный 2–7 м/с.

6 декабря преимущественно без осадков. В ночные часы в Новосибирске -18... -20 градусов. Днем -12... -14 градусов. Ветер южный 2–7 м/с.

7 декабря ночью и днем местами небольшой снег. В Новосибирской области -14... -19 градусов, местами до -24 градусов. Днем -10... -15 градусов. В Новосибирске ночью -10... -12 градусов, ночью -15... -17 градусов. Ветер юго-западный ночью 2–7 м/с, днем 6–11 м/с.

8 и 9 декабря в ночные часы в Новосибирской области повышение температуры до -11... -16 градусов. А днем ожидается до -5... -10 градусов.

Сегодня утром город укутали снег и иней. Если вы из тех, кто в такую суровую погоду предпочитает отсиживаться в тепле офиса или квартиры, показываем вам, как до неузнаваемости изменился город. Смотрите снежные кадры тут.

Также мэрия предупредила горожан, что в Новосибирске продержится холодная погода в ближайшие двое суток в регион придут сильные морозы до -24 градусов.

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