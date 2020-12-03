В Новосибирске резко испортится погода — горожан предупредили о надвигающихся морозах

Новосибирцев предупредили о морозах в ближайшие дни
Мэрия Новосибирска предупредила горожан об ухудшении погоды — в ближайшие дни придут морозы.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах — гололедица.
4 декабря ночные температуры составят
5 декабря ночные температуры в городе составят
Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051,
Вчера синоптики сообщали о возможном похолодании до -27 градусов по области. Зато погода