В Новосибирске резко испортится погода — горожан предупредили о надвигающихся морозах

5 декабря ночные температуры в городе составят -18... -20 градусов, а в области до -24. Днем температура поднимется до -13... -15 , ветер северо-западный 4–9 м/с . Ночью ожидается небольшой снег местами, днем преимущественно без осадков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44 , 218-68-88 .

