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В Новосибирске резко испортится погода — горожан предупредили о надвигающихся морозах

В городе ночью температура опустится до -20 градусов

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Ближайшие дни будут холодными и не сильно снежными

Ближайшие дни будут холодными и не сильно снежными

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Новосибирцев предупредили о морозах в ближайшие дни

Мэрия Новосибирска предупредила горожан об ухудшении погоды — в ближайшие дни придут морозы.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах — гололедица. 3 декабря температура опустится до -15... -17 градусов, днем -11... -13 градусов. Ветер 2–7 м/с. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах — гололедица.

4 декабря ночные температуры составят -16... -18, дневные -12... -14 градусов, ветер западный 3–8 м/с. Ночью ожидается небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

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5 декабря ночные температуры в городе составят -18... -20 градусов, а в области до -24. Днем температура поднимется до -13... -15, ветер северо-западный 4–9 м/с. Ночью ожидается небольшой снег местами, днем преимущественно без осадков.

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска напоминают, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 227-44-44, 218-68-88.

Вчера синоптики сообщали о возможном похолодании до -27 градусов по области. Зато погода 31 декабря, скорее всего, будет не очень холодной: мы проанализировали информацию разных погодных сервисов и составили прогноз на новогоднюю ночь.

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погодагидрометеоцентр
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