В Центральном парке начали украшать елку новогодними игрушками

Сегодня, 2 декабря на главной площади в Центральном парке начали наряжать елку. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что дерево украшают с помощью автовышки.

— Высота елки составляет 12 метров. Сейчас идут завершающие работы по оформлению. Завтра появятся баннер и гирлянда. Этой традиции уже много лет, — рассказала Ирина Лаврикова, начальник отдела по вопросам культуры МАУК «Городские парки».



Также Ирина Лаврикова напомнила, что на территории парка появятся детская горка и лабиринт — они будут бесплатными.

