В Центральном парке начали украшать елку новогодними игрушками

Сегодня, 2 декабря на главной площади в Центральном парке начали наряжать елку. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что дерево украшают с помощью автовышки.
— Высота елки составляет 12 метров. Сейчас идут завершающие работы по оформлению. Завтра появятся баннер и гирлянда. Этой традиции уже много лет, — рассказала Ирина Лаврикова, начальник отдела по вопросам культуры МАУК «Городские парки».
Также Ирина Лаврикова напомнила, что на территории парка появятся детская горка и лабиринт — они будут бесплатными.
Ранее стало известно, что в этом году в Центральном парке не будет катка. Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске возле Центрального рынка в середине ноября.
В мэрии Новосибирска рассказали, что елочные базары уже начали свою работу с 1 декабря. Мы подготовили для вас карту с местами, где можно будет купить ель к празднику. Также стало известно, что мэрия Новосибирска не планирует массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков.
Если вы еще не видели, как будет выглядеть каток на площади Ленина, — переходите и смотрите по ссылке.