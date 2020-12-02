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В Центральном парке начали украшать елку новогодними игрушками

Высота праздничного дерева составляет 12 метров

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В парке завершают процесс украшения елки

В парке завершают процесс украшения елки

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Сегодня, 2 декабря на главной площади в Центральном парке начали наряжать елку. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, что дерево украшают с помощью автовышки.

— Высота елки составляет 12 метров. Сейчас идут завершающие работы по оформлению. Завтра появятся баннер и гирлянда. Этой традиции уже много лет, — рассказала Ирина Лаврикова, начальник отдела по вопросам культуры МАУК «Городские парки».

Также Ирина Лаврикова напомнила, что на территории парка появятся детская горка и лабиринт — они будут бесплатными.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ранее стало известно, что в этом году в Центральном парке не будет катка. Первую новогоднюю елку поставили в Новосибирске возле Центрального рынка в середине ноября.

В мэрии Новосибирска рассказали, что елочные базары уже начали свою работу с 1 декабря. Мы подготовили для вас карту с местами, где можно будет купить ель к празднику. Также стало известно, что мэрия Новосибирска не планирует массовых мероприятий к Новому году — город останется без праздничных открытий елок и катков.

Если вы еще не видели, как будет выглядеть каток на площади Ленина, — переходите и смотрите по ссылке.

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НовосибирскНовый годРождествоелка
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