Новосибирцам обещают темный и пасмурный декабрь: изучаем прогноз синоптиков

Синоптики пообещали Новосибирску пасмурный и хмурый декабрь
На смену ноябрю, который оказался самым теплым и снежным за последние 14 лет, пришел декабрь. Каким будет последний месяц непростого 2020 года — теплым или морозным, богатым на снегопады или не очень? Мы посмотрели, какую погоду обещают нашему городу различные сервисы.
По данным «Яндекс.Погоды», декабрь будет не таким уж холодным, даже ночью температура воздуха вряд ли опустится ниже -22 градусов (самая холодная ночь придется на 2 декабря), а днем — ниже -18 (самым холодным днем станет 22 декабря). Ожидается всего два солнечных дня, еще два облачных, а все остальные — пасмурные. Предположительно, будет 11 снежных дней.
А по данным Gismeteo.ru, начало декабря окажется солнечным и морозным — первые несколько дней дневная температура воздуха будет достигать -19 градусов, ночью до -25. К 7 числу потеплеет, и больше полутора недель дневная температура воздуха не будет опускаться ниже -10 градусов, а снег будет идти почти каждый день. С 18 декабря температура вновь пойдет на понижение — днем от -11 до -19 градусов, ночью — до -22.
По данным сервиса Meteovesti.ru, в декабре температура воздуха будет достаточно теплой, с небольшими похолоданиями на пару дней. Самые низкие ожидаемые температуры воздуха: на день — минус 19, на ночь — минус 24, ночью 17 декабря — минус 27. Снегопады будут идти часто, особенно во второй и третьей декадах месяца. Солнечных дней, вопреки прогнозам на предыдущих ресурсах, ожидается гораздо больше — почти полмесяца.
Сайт Accuweather.com также обещает довольно стабильную погоду с максимальным понижением дневной температуры до -20 градусов. Самой холодной станет ночь 21 декабря — столбик термометра достигнет отметки в -26 градусов. Треть месяца будет солнечной, остальные дни — облачными или пасмурными. Обильный снегопад ожидается всего пять раз.
Тем временем к Новосибирску приближаются морозы до -25 градусов, и такая погода сохранится до первых чисел декабря. На выходных в городе возможны слабые осадки, а к началу недели установится бесснежная погода.
Но морозы придут к нам ненадолго, через несколько дней вновь потеплеет, и можно будет опять с комфортом проводить время на улице и гулять, а еще кататься на коньках — мы специально собрали на онлайн-карте точки, где можно будет этим заняться.