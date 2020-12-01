Новосибирцам обещают темный и пасмурный декабрь: изучаем прогноз синоптиков

На смену ноябрю, который оказался самым теплым и снежным за последние 14 лет, пришел декабрь. Каким будет последний месяц непростого 2020 года — теплым или морозным, богатым на снегопады или не очень? Мы посмотрели, какую погоду обещают нашему городу различные сервисы.



По данным «Яндекс.Погоды», декабрь будет не таким уж холодным, даже ночью температура воздуха вряд ли опустится ниже -22 градусов (самая холодная ночь придется на 2 декабря), а днем — ниже -18 (самым холодным днем станет 22 декабря). Ожидается всего два солнечных дня, еще два облачных, а все остальные — пасмурные. Предположительно, будет 11 снежных дней.

