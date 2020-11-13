В Новосибирске возле Центрального рынка поставили первую новогоднюю елку

В Новосибирске началась подготовка к Новому году — около входа на Центральный рынок установлена первая елка.



По наблюдениям корреспондента НГС, искусственное дерево поставили вчера, 12 ноября , в день первого по-настоящему зимнего снегопада, когда город всего за несколько часов завалило сугробами. Сейчас елка пока не украшена — на ней закреплена только новогодняя звезда.