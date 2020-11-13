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В Новосибирске возле Центрального рынка поставили первую новогоднюю елку

Пока на ней почти нет украшений

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Пока из украшений на елке есть только звезда

Пока из украшений на елке есть только звезда

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Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске

В Новосибирске началась подготовка к Новому году — около входа на Центральный рынок установлена первая елка.

По наблюдениям корреспондента НГС, искусственное дерево поставили вчера, 12 ноября, в день первого по-настоящему зимнего снегопада, когда город всего за несколько часов завалило сугробами. Сейчас елка пока не украшена — на ней закреплена только новогодняя звезда.

Вы видели, что где-то еще в городе установили новогоднюю елку? Напишите нам об этом.

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Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о том, что в новогоднюю ночь в городе могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что после 31 декабря на улице Ленина могут перекрыть движение, чтобы открыть там новогодний фуд-корт. Однако это станет возможным только в том случае, если в регионе снимут запрет на проведение массовых мероприятий.

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новогодняя елкаНовый год 2021
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