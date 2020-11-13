В Новосибирске возле Центрального рынка поставили первую новогоднюю елку

Первую новогоднюю елку установили в Новосибирске
В Новосибирске началась подготовка к Новому году — около входа на Центральный рынок установлена первая елка.
По наблюдениям корреспондента НГС, искусственное дерево поставили вчера,
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Ранее вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала о том, что в новогоднюю ночь в городе могут ввести дополнительные ограничения из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что после