На Новосибирск идут сильные метели и гололед

5 ноября в Новосибирске ждут сильные метели со штормовым ветром — об этом предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области.



По данным Западно-Сибирского УГМС, днем в четверг, 5 ноября , в области возможны мокрый снег с сильными метелями, гололед и усиление ветра до порывов со скоростью 25 м/с .



— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — предупреждают в МЧС.

