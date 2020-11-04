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На Новосибирск идут сильные метели и гололед

В МЧС предупредили о возможных обрывах проводов и падении деревьев

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Первые сильные метели пришлись в этом году на начало ноября

Первые сильные метели пришлись в этом году на начало ноября

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МЧС предупредило новосибирцев о сильных метелях

5 ноября в Новосибирске ждут сильные метели со штормовым ветром — об этом предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днем в четверг, 5 ноября, в области возможны мокрый снег с сильными метелями, гололед и усиление ветра до порывов со скоростью 25 м/с.

— Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередачи, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП, — предупреждают в МЧС.

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Спасатели рекомендуют по возможности отложить автомобильные поездки за город и быть внимательными: на провода и рекламные щиты может налипать мокрый снег, из-за чего они могут упасть.

Ранее на этой неделе на прогноз погоды обратил внимание губернатор, попросив мобилизовать все оперативные службы. При этом с 5 ноября в городе немного потеплеет. Подробный прогноз на месяц мы публиковали в воскресенье.

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МЧС Новосибирской областиметели и снегопадыпогода в Новосибирске
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