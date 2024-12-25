В новосибирском Академгородке зарезервировали землю для новой дороги — показываем участок на карте

Новая дорога будет начинаться на пересечении улиц демакова и Кутателадзе Источник: Paul De / 2ГИС











Мэрия Новосибирска зарезервировала землю в Академгородке для дороги. Постановление об этом опубликовали на муниципальном портале.

Согласно документу, для дороги зарезервировали землю от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцоыо-Академгородок». Для муниципальных нужд оставляют участок площадью 107580 квадратов.

Судя по карте, новая дорога пройдет вдоль гаражных кооперативов «Заря» и «Спутник», около жилых домов, промзоны, а также вблизи Южного кладбища.

Примерно так выглядит участок, который зарезервировала мэрия Источник: «Яндекс.Карты»











Благодаря резервированию на участке нельзя будет возводить капитальные здания, сам документ будет действовать три года, после его могут продлить.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о планируемом строительстве.