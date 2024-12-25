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Дороги и транспорт В новосибирском Академгородке зарезервировали землю для новой дороги — показываем участок на карте

В новосибирском Академгородке зарезервировали землю для новой дороги — показываем участок на карте

Объект пройдет вдоль гаражных кооперативов и кладбища

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3 комментария

Новая дорога будет начинаться на пересечении улиц демакова и Кутателадзе

Источник:

Мэрия Новосибирска зарезервировала землю в Академгородке для дороги. Постановление об этом опубликовали на муниципальном портале.

Согласно документу, для дороги зарезервировали землю от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцоыо-Академгородок». Для муниципальных нужд оставляют участок площадью 107580 квадратов.

Судя по карте, новая дорога пройдет вдоль гаражных кооперативов «Заря» и «Спутник», около жилых домов, промзоны, а также вблизи Южного кладбища.

Примерно так выглядит участок, который зарезервировала мэрия

Источник:

Благодаря резервированию на участке нельзя будет возводить капитальные здания, сам документ будет действовать три года, после его могут продлить.

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать подробности о планируемом строительстве.

Недавно власти Новосибирска зарезервировали земли для реконструкции улиц 2-й Станционной и Большой.

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Дорога Улица Академгородок Земля
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Комментарии
3
Алле гараж
7 минут
И что это даст?
חוֹפֶשׁ
5 минут
"с выходом на трассу «Кольцоыо-Академгородок»" - не вижу такого на карте.
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