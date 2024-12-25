«Тройка» с бубном: новосибирцы столкнулись с проблемами при оплате проезда и пополнении транспортных карт — что говорит оператор

Карта «Тройка» полноценно заработает в Новосибирске уже с 1 января, но пока даже пополнить ее получилось не у всех Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Переход с «Единой транспортной карты» на «СберТройку» в Новосибирской области проходит с отчетливым скрипом. Пассажиры, столкнувшиеся с проблемами при оплате проезда, массово начали жаловаться на внезапно возникшие сложности. Проблемы оказались разными, но, похоже, корень у них один: спешный переход с одной системы на другую. НГС собрал типичные жалобы пассажиров и попытался понять, кто должен за них отвечать (и можно ли с ними справиться).

До свидания, скидки

К концу декабря смена операторов обслуживания транспортных карт в Новосибирске явно вышла на новый уровень. Пока люди переваривали тот факт, что с 1 января 2025 года «Единая транспортная карта» перестанет действовать в городе, и пытались получить в офисах Сбера новенькие транспортные карты (что получалось далеко не с первого раза), преданные пользователи «ЕТК» и социальных карт обнаружили, что пользоваться ими стало гораздо сложнее. Сложно сказать, насколько характер сбоев был массовым, но пожаловался на них не один и не два читателя.

— Дочь сообщила, что в метро «Карта школьника» не работает, и она не понимает почему. Вечером 23 декабря она не смогла ей расплатиться, пришлось платить банковской картой, — рассказала НГС сибирячка Анна Ш. — Я прочитала в новостях, что надо обращаться в «СберТройку», например, на Ленина, 59. С собой иметь карту и документ, удостоверяющий личность. Получается, я должна отправить 14-летнюю дочь по сути на вокзал, но никаких гарантий, что всё заработает, нет. И главное, пока она до туда не дошла, карта гарантированно не заработает. Не исключаю и вариант, что, когда ребенок придет туда, окажется, что она слишком малолетняя, хоть и с паспортом, и нужно всё же идти с ней и мне.

По словам возмущенной сибирячки, пока ее дочь платит по полному тарифу — то есть, в два раза больше, чем за проезд по карте школьника.

— Кроме того, раздражает, что нигде, кроме НГС, я ничего не видела про эту «Тройку», будь она неладна. Почему нельзя заранее проинформировать о смене оператора в метро и другом общественном транспорте? Что делать, если что-то не работает? Почему нельзя устроить так, чтобы вопросы можно было решать прямо в метро, а не отправляясь к черту на рога вне обычного маршрута? А также какого рожна не работает транспортная «Карта школьника», которая работала до этого исправно восемь лет? — недоумевает женщина.

Две поездки в метро — это 80 рублей в день. Раньше у дочки Анны уходило вдвое меньше Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Еще одна новосибирская мама Екатерина П. рассказывала, что ее дети не могли оплатить проезд социальной картой, при том, что ее уже перевели в систему «СберТройка».

— У меня социальная карта ребенка из многодетной семьи. Сейчас декабрь — ёлки, экскурсии с классом. Карта понадобилась, но ни старший, ни младший не могут оплатить проезд ею. В «Тройке» сказали, что мои карты не видят, хотя вчера лично я была в «Пассажиртрансснабе» — там сказали, что льгота у меня есть, данные все были переданы в «Тройку», — пожаловалась Екатерина.

Возникли вопросы не только у родителей школьников, но и у пенсионеров.

— Сбер категорически отказывается пополнять существующие социальные транспортные карты пенсионерам. Якобы из-за отсутствия информации, — возмутилась сибирячка Альбина.

На какое-то время новосибирцы также лишились возможности сэкономить при пересадке с одного вида транспорта на другой. То, что сетевых поездок теперь нет (по крайней мере, пока), заранее знали не все пассажиры.

Евгений раньше пользовался «Единой транспортной картой онлайн», и вторая поездка для него была бесплатной, что прилично экономило бюджет. Новая система резко ударила по его кошельку.

— Подключил к своей карте «МИР» «Карту жителя Новосибирской области», выбрал тариф, где скидка 1 рубль, сегодня проехал на трамвае, и с меня сняли оплату без скидки, хотя в приложении написано, что услуга активна, — пожаловался житель Новосибирска Евгений. — Платил в трамвае № 8, после пересел на трамвай № 18 — оба раза сняли по 40 рублей, никаких скидок. Платил своей картой «МИР», которую привязал к «Карте жителя Новосибирской области», тариф для скидки также был подключен.

Переходный период доставил пассажирам проблем Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











О том, что сетевые поездки планируют сохранить, ранее рассказывали в областном Минтрансе

— По информации, предоставленной мэрией Новосибирска, в связи со сменой оператора предусмотрено сохранение тарифа «Сетевая поездка» при применении в качестве оплаты проезда «Карты жителя Новосибирской области», — сообщали в министерстве. — В настоящее время оператором ООО «СберТройка» прорабатывается техническая возможность реализации тарифа «Сетевая поездка» с оплатой проезда «Картой жителя Новосибирской области» с 1 января 2025 года.

Что не так с пополнением старых карт

Сравнивая различные жалобы, становится понятно: проблемы у пассажиров, несомненно, разные, но растут из одного корня — стремительного «бесшовного» перевода пассажиров с одной системы на другую.

Чтобы понять, связаны ли проблемы Анна, Екатерины и Альбины, НГС обратился в ООО «СберТройка» и в Новосибирский метрополитен.

По мнению представителя компании «СберТройка», технических проблем при пополнении социальной карты быть не должно, и если клиентка предоставит им конкретику, они разберутся в причинах отказа.

Что касается ситуации, в которой оказалась дочь Анны, представители метрополитена затруднились назвать точную причину и однозначно сказать, связан ли локальный случай с переходом.

— Других [подобных] обращений к нам не было. Но надо понимать, что жалобы идут не к нам, а в два колл-центра: в Сбербанк и в колл-центр «Пассажиртрансснаба», — сообщили в Новосибирском метрополитене. — [По конкретному случаю] будем выяснять, что произошло. Бывает, что карта в стоп-листе, а бывает, что проблемы с оборудованием [на станции].

Тот факт, что для многих пассажиров, включая и Анну, переход с муниципальной системы на федеральную «СберТройку» стал внезапным, по словам пресс-секретаря Новосибирского метро, к подземке отношение не имеет.

— Информационным оповещением занимается Минтранс, работа началась не вчера, — объяснил он. — На данный момент идет аудиооповещение, скоро появятся плакаты.

Не трогай «Тройку» — она на новый год

Пока подавляющее большинство пассажиров пытались разобраться с уже имеющими картами, читатель НГС Александр с упорством, достойным лучшего применения, пытался положить деньги на новенькую «Тройку». Квест оказался трудновыполнимым.

— 300 рублей на карту «СберТройка» я положил еще в понедельник, 23 декабря, через банкомат. Он показал, что у меня есть загадочное «незаписанное пополнение». Подождал сутки, но деньги не появились, — рассказал он. — Тогда я позвонил на горячую линию линию «СберТройки» и спросил, куда пропали мои 300 рублей. Оказалось, чтобы пополнить карту, нужен телефон на андроиде с NFC и «Сбербанк онлайн». Если у тебя его нет, предлагают взять у родственников.

Near Field Communication (NFC) — «коммуникация ближнего поля», технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров. NFC-ридеры в настоящее время не работают на устройствах Apple в России.

В надежде, что другой оператор окажется более сведущим, Александр вновь позвонил на горячую линию (на этот раз звонок он записывал, а запись предоставил в распоряжение редакции НГС), но второй оператор вообще не смогла ему помочь: предложила подождать ответа на его письменное обращение.

Уже третий оператор, рассказал Александр, предложила ему пополнить счет «Тройки» через сайт «Карты жителя Новосибирской области», а по поводу возврата зависших 300 рублей обратиться в Центр обслуживания карт. Правда, привязать к «Карте жителя Новосибирской области» можно только карту «МИР», которой у Александра тоже не оказалось.

Попытка обзавестись новой картой не то чтобы провалилась, но стала для новосибирца уникальным опытом Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Новосибирец отправился в Центр поддержки транспортных карт — уже не из желания пользоваться карточкой, а из интереса, какие препятствия ждут его дальше.

— Сейчас в этом центре поддержки транспортных карт работница прямым прямым текстом мне сказала: «Зачем вам эта транспортная карта? Ни льгот, ничего на ней нет… Пускай вам деньги вернут, и черт с ней», — со смехом закончил описывать свою злоключения мужчина. — «Тройкой» пользоваться уже точно не буду — очень неприятный опыт с самых первых дней. Рассчитываться обычной банковской картой куда проще и удобнее.

Чтобы понять, как пополнить «Тройку» пассажиру с картой Visa и «Айфоном», редакция также обратилась в компанию «СберТройка». Пресс-секретарь подтвердила: любителям «яблочной» техники придется платить за проезд как-то иначе.

— Записать пополнение на карту «Тройка» можно с помощью мобильного устройства с функцией NFC (Android). На телефонах с iOS это сделать невозможно, так как 2 марта 2022 года компания Apple прекратила поддержку NFC в России, — объяснила она. — При пополнении карты через банкомат «Сбербанка» необходимо сразу приложить карту к NFC-ридеру. Если пополнение через терминал не прошло, пассажиру следует обратиться к сотруднику «Сбербанка» в офисе, где проводилось пополнение. Сотрудник банка сможет внести запись о пополнении на транспортную карту.