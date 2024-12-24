«Пожалуй, заночую на работе»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — реакция водителей

Пробки образовались на обоих берегах мегаполиса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Улицы Новосибирска вечером 24 декабря сковали пробки. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов, а заторы возникли на обоих берегах мегаполиса.

Так огромная пробка растянулась по Красному проспекту от станции метро Заельцовская и вплоть до Речного вокзала. Также затор возник на Димитровском мосту, на улице Ипподромской и на Нарымской.

Карта мест скопления пробок Источник: 2ГИС











На левом берегу пробка образовалась на Проезде энергетиков, Сибиряков-Гвардейцев, а также на съезде с Бугринского моста и улице Ватутина. В комментариях водители негодуют из-за ситуации на дорогах.

— Не понимаю, зачем купил машину, надо было вертолет брать, — пишет Сергей М.

— Опять пробки. Счастливых вам голодных игр и путь удача будет с вами, — поделилась Виктория Тонких.

— Как достали эти бесконечные пробки, полжизни в них провел, — негодует Водитель В.

— Думаю организую себе на работе спальное место, буду приезжать в понедельник утром, а уезжать домой в пятницу вечером, — написал Макс.

— Пожалуй, заночую на работе. С такими пробками домой доберусь только к полуночи, — поделился Юрий.