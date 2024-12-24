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Дороги и транспорт «Пожалуй, заночую на работе»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — реакция водителей

«Пожалуй, заночую на работе»: улицы Новосибирска сковали многокилометровые пробки — реакция водителей

Ситуация на дорогах города оценивается в 8 баллов

2 552
38 комментариев

Пробки образовались на обоих берегах мегаполиса

Источник:

Улицы Новосибирска вечером 24 декабря сковали пробки. По данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов, а заторы возникли на обоих берегах мегаполиса.

Так огромная пробка растянулась по Красному проспекту от станции метро Заельцовская и вплоть до Речного вокзала. Также затор возник на Димитровском мосту, на улице Ипподромской и на Нарымской.

Карта мест скопления пробок

Источник:

На левом берегу пробка образовалась на Проезде энергетиков, Сибиряков-Гвардейцев, а также на съезде с Бугринского моста и улице Ватутина. В комментариях водители негодуют из-за ситуации на дорогах.

— Не понимаю, зачем купил машину, надо было вертолет брать, — пишет Сергей М.

— Опять пробки. Счастливых вам голодных игр и путь удача будет с вами, — поделилась Виктория Тонких.

— Как достали эти бесконечные пробки, полжизни в них провел, — негодует Водитель В.

— Думаю организую себе на работе спальное место, буду приезжать в понедельник утром, а уезжать домой в пятницу вечером, — написал Макс.

— Пожалуй, заночую на работе. С такими пробками домой доберусь только к полуночи, — поделился Юрий.

Ранее два ДТП заблокировали дорогу на проезде Энергетиков. На дороге собралась многокилометровая пробка.

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Комментарии
38
Гость
56 минут
В СССР такого не было.
Гость
58 минут
Мирок Узкий,от это и дороги узкие ,и дворы ,и мировоззрение тоже узкое
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