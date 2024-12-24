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Дороги и транспорт эксклюзив Стали известны сроки расширения Чуйского тракта в Новосибирской области

Стали известны сроки расширения Чуйского тракта в Новосибирской области

Его хотят увеличить до четырех полос

1 856
17 комментариев

Пока неизвестно, сколько средств потратят на ремонт

Источник:

В Новосибирской области расширят трассу до Алтая. Под модернизацию попадет участок Чуйского тракта с 51-го по 135-й км (от Искитимского района до границы с Алтайским краем). Об этом НГС сообщили ФКУ «Сибуправтодор».

— В настоящее время готов к реализации проект капитального ремонта первого участка: 51 — 62 километр. Завершается разработка проектной документации по участку с 62 по 102 километр (в январе–феврале 2025 года проект будет передан на рассмотрение Главгосэкспертизы) и по участку со 102 по 135 километр (заключение Главгоэкспертизы планируем получить в июне 2025 года), — рассказали в учреждении.

Как пояснили в «Сибуправтодор», расширить трассу планируют до 2030 года.

О том, что в Новосибирскую область из федерального бюджета планируют направить более 3 миллиардов на расширение Чуйского тракта стало известно в конце ноября. Этот вопрос обсудили на сессии Законодательного собрания региона.

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Чуйский тракт Ремонт Новосибирск Алтайский край
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Комментарии
21
282899307
54 минуты
Лет 100 хватит????
Татьяна 53
51 минута
Самые заторы из города до Бердска, а дальше терпимо
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