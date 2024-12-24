Стали известны сроки расширения Чуйского тракта в Новосибирской области

Пока неизвестно, сколько средств потратят на ремонт Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области расширят трассу до Алтая. Под модернизацию попадет участок Чуйского тракта с 51-го по 135-й км (от Искитимского района до границы с Алтайским краем). Об этом НГС сообщили ФКУ «Сибуправтодор».

— В настоящее время готов к реализации проект капитального ремонта первого участка: 51 — 62 километр. Завершается разработка проектной документации по участку с 62 по 102 километр (в январе–феврале 2025 года проект будет передан на рассмотрение Главгосэкспертизы) и по участку со 102 по 135 километр (заключение Главгоэкспертизы планируем получить в июне 2025 года), — рассказали в учреждении.

Как пояснили в «Сибуправтодор», расширить трассу планируют до 2030 года.