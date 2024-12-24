«Пустой не поедет»: маршрутка № 90 стояла на остановках по 10 минут — из нее со скандалом ушли пассажиры

Маршрутка № 90 ездит от Цветущей Плющихи до Волейбольного центра Источник: Not a Number / 2ГИС











В Новосибирске пассажиры столкнулись с долгим простоем маршрутки № 90: вечером она стояла на остановках по 10 минут.

Как рассказала читательница НГС Алина, она села на остановке у «Сибирского Молла» вчера, 23 декабря, около 20:30. После этого маршрутка стояла десять минут.

— Он стоял полупустой. Какая-то женщина начала спрашивать, когда мы поедем, но водитель не отреагировал на вопрос. В этом месте маршрутка обычно долго не стоит, так что я удивилась, — отметила постоянная пассажирка.

Долго маршрутка обычно стоит на «Золотой Ниве», в этот раз водитель остановился и там.

— В какой-то момент женщина в красном пуховике снова начала ругаться из-за того, что мы стоим. Водитель ответил, что пустой не поедет. Но он не был пустым: все сидячие места были заняты, а некоторые стояли. Тогда женщина сказала, что заберет деньги и уйдет. Водитель вернул 50 рублей за проезд. За ней еще человек пять ушло. И ждать пришлось еще дольше, — вспоминает Алина.

На улице в этот момент уже стало холодать, и читательница НГС добавила, что двери постоянно открывались и было холодно.

— В итоге я ехала в два раза дольше до дома, чем рассчитывала. Еще и замерзла. Ладно он на «Золотой Ниве» стоит, но почему так долго надо было стоять на «Сибирском Молле», еще и поздно вечером. Я в следующий раз постараюсь не ездить на этой маршрутке, — отмечает девушка.

Корреспондент НГС попыталась связаться с перевозчиком ПАТП 1118. В диспетчерской ответил мужчина, который сообщил, что ничего не может комментировать, а начальство нет на месте. Корреспондент оставила свои контакты для связи.