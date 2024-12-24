«Что это за люди, кто забивает места в самолетах?»: новосибирцы высказались о подорожании перелетов в 2025 году

Сибиряки остались недовольны продолжающимся ростом цен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы бурно отреагировали на новость о том, что цены на авиаперелеты в 2025 году вырастут на 20%. По словам экспертов, это связано с повышением цен на топливо и техническое обслуживание самолетов. Кроме того, мощностей российских авиакомпаний не хватает, чтобы обеспечить растущий спрос.

Читатели НГС оставили 400 комментариев под публикацией. Мы выбрали самые интересные из них.

— Проблема не в увеличении пассажиров, а в отсутствии самолётов. Скоро с такими ценами все на оленях ездить будем, — негодует один из сибиряков.

— Растущий спрос на перелеты, это такой же как на сливочное масло? — иронизирует над ситуацией дугой.

— На лошадях ездить будем. А, да, лошадей почти не осталось. Ну тогда на велосипедах, — рассматривает возможные варианты передвижений читатель.

— Вопрос не в том, что подорожает, вопрос в том, а на чем летать будут, и степень безопасности полетов на старых самолетах, как сохранить на прежнем уровне, — рассуждает о проблеме устаревающих самолетов еще один пользователь.

— Кто эти люди, которые своим спросом забивают места в самолетах? Каникулы лето, осень, зима по России полететь с двумя детьми очень дорого, чтобы просто посмотреть экскурсию на 3 дня, — недоумевает читательница.

Часть пользователей и вовсе пустились в ностальгию по авиаперелетам в СССР.

— Во времена СССР билеты на самолёты были по доступным ценам и летали в разные уголки страны, а не только в Москву и Сочи. И авиазаводы свои работали и производили не по одному самолёту в год! — поддержал его другой.

— В СССР было все норм. У всех хватало на море съездить. И поездов было больше, — дополнил третий.

Однако в комментариях были и несогласные с этими мнениями.

— Откуда такие сказки? В курсе что билет из НСКа в Москву в один конец стоил 54 или 56 рублей при средней зарплате 120-150 руб? — высказался читатель.

— При СССР в Москве ни разу в жизни не было 90% населения страны. Сейчас таких меньше половины. Сейчас из Новосибирска до Москвы можно слетать за 8 кусков (1/7 зарплаты средней), а при совке цена была стабильная — 56 руб. с носа (1/3 зарплаты средней), — написал еще один новосибирец.