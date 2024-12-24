«Деградация и разрушение»: мост через реку Тулу в Новосибирске будут ремонтировать два года

Ограничения движения транспортных средств не будет. Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Мост через реку Тулу начнут ремонтировать в 2025 году. Работы продлятся в течение 23 месяцев до 2026 года. Об этом стало известно сегодня, 24 декабря, во время аппаратного совещания при мэре Новосибирска.

Мэрия получила заключение СГУПСа по техническому состоянию моста через Тулу. Трехпролетный железобетонный мост был построен в 1962 году. Техническое наблюдение за мостом активно начали вести с 2023 года. Состояние оценили как неудовлетворительное.

— Это было обусловлено недостаточной шириной габарита проезда, недостаточной удерживающей способностью ограждений безопасности, смонтированных на мосту, нарушениями стоек перильных ограждений. Деградация и разрушение бетонных конструкций, пролетных строений и опор, разрушение ковра мощения, — объяснил Валерий Жарков, начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Весной этого года оценка моста снизилась с неудовлетворительного до предаварийного состояния. Его решили ремонтировать. «Гормост» выполнил проектные работы по капитальному ремонту. Уже получено положительное экспертное заключение.

Мост начнут ремонтировать уже в 2025 году. Ограничения движения транспортных средств не будет.