На повороте с Красного проспекта на улицу Свердлова сделали стрелку на светофоре — водители недовольны

Стрелка горит 12 секунд Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Новосибирске на перекрестке Красного проспекта и улицы Свердлова изменили светофор. Теперь поворачивать налево напротив правительства Новосибирской области можно только по стрелке.

— Теперь здесь всегда пробка на поворот. Мы днем стояли три светофора, чтобы проехать. Решение кажется странным, — отметил один из водителей Антон.

Сделать стрелку для поворота решили для ликвидации очага аварийности, объяснил корреспонденту НГС Вячеслав Ашурков, руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) со ссылкой на ответ ЦОДД.

— Решение очень необычное. Пока видно, что затруднение получил перекресток. Для его проезда добавилась еще одна фаза. В прямом направлении и для поворота налево люди стали стоять дольше. Нужно посмотреть, как в итоге это будет работать, — подчеркнул эксперт.