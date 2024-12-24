«Отлично бы подошел песец»: фотограф НГС получил «СберТройку» с седьмой попытки — его впечатления

Александр Ощепков ​Фотокорреспондент НГС

На карте изображен соболь. Как думаете, какое животное больше бы подошло для Новосибирска? Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске 20 декабря официально стартовали продажи транспортных карт «Тройка». Но получить их с первого раза получилось не у всех горожан. Например, фотокорреспондент НГС Александр Ощепков с пятницы ходил в разные отделения, но купить карту смог только в понедельник, 23 декабря. При этом оказалось, что на новосибирских проездных — московский дизайн и инструкция. Также в банке возникли проблемы с пополнением счета. Подробнее о том, как все-таки удалось получить «Тройку», Александр Ощепков написал в авторской колонке. Далее — от первого лица.

«Нет так нет»

Пятница, 20 декабря. В этот день начались продажи карт «СберТройка», о чем объявили накануне. Карта мне нужна, чтобы наснимать иллюстратив к многочисленным новостям о смене транспортного оператора. Иду в отделение банка на Красном проспекте.

— Здравствуйте, можно получить «Тройку»?

— Эмм… Курьер еще не приехал с картами, будет после обеда, скорее всего.

Немножко расстроившись, иду в отделение на Серебренниковской, откуда, по моему мнению, и должен был приехать курьер.

— А «Тройку можно»?

— «Тройку» пока нельзя, нет в наличии. Лучше всего приходите завтра.

— В субботу?

— Наше отделение работает каждый день.

Начинаю понимать, что сегодня карты мне не видать. Но, не теряя надежды, все-таки захожу еще в одно отделение по дороге.

— Карты привезли, только выдать мы их не можем.

— Почему?

— Программа не дает выдавать, много раз уже пробовали. Раньше понедельника скорее всего — никак. Отправили заявку, ждем, когда все починят.

Под конец рабочей пятницы захожу в отделение на Красном проспекте еще разок. И о чудо! Карты выдают (так говорят, по крайней мере). Дожидаюсь своей очереди и подхожу к столу.

— «Тройку» дадите?

— Давайте будем пробовать, — отвечает девушка, мило улыбаясь.

После распечатки многочисленных инструкций и попыток выдать мне карту, попеременно используя программы и на компьютере, и на планшете, приходит время за карту заплатить. Дизайн один, с милым собольком, явно нарисованным какой-то нейросетью. Смешно то, что на обратной стороне карты инструкция для Москвы, с чуждыми новосибирцу аббревиатурами МЦК и МЦД (Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры). Да и с проблемами нам предлагают обращаться в контакт-центр «Московский транспорт».

На обратной стороне «Тройки» — ни слова о Новосибирск. Но указано, что ее можно оплачивать проезд в регионах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Готовлюсь отдать кровные 85 рублей, но оплатить не получается — вылезет красная плашка с ошибкой. Второй раз — ровно то же самое. Да и подошедшая на помощь начальник отделения тоже помочь не может. Карту у меня забирают.

Наступает суббота, и после съемки иду на Серебренниковскую.

— Хочу карту!

— Нет технической возможности: коротко отвечает молодой человек у терминала электронной очереди.

Нет так нет. До понедельника в банки больше ни ногой!

«Берите талон»

Ранним понедельничным утром, по знакомому уже маршруту, иду в отделение банка на Красном проспекте с надеждой, что меня встретят как родного.

— Нет технической возможности, — заявляют мне с порога.

«Утро понедельника», думаю я. Иду на Серебренниковскую, не питая уже вообще никаких надежд.

— Карту дадите?

— Конечно, берите талон.

Не веря своему счастью, сажусь за стол и действительно: мне выдают карту, такую же, которую удалось даже подержать в руках в пятницу. 85 рублей заплачены, карточка на руках, настало время пополнить ее. Но для этого нужно пересесть за другой стол. Способов оплаты четыре: непосредственно в отделении банка, через банкомат, через приложение «Сбербанк онлайн» и через специальное приложение для «Тройки», которого еще нет. Московское приложение, кстати, не подходит.

Выбираю первый вариант — на компьютере сотрудницы опять появляется ошибка. Захожу в приложение и вообще не нахожу там новосибирскую «Тройку».

Идем к банкомату, а там все на месте. Вношу на карту 300 рублей, деньги у меня списываются. На экране банкомата появляется красный кружок с крестом и обещанием что-то записать в течение 24 часов и пожеланием обратится к «Транспортному оператору».

Деньги могут зачислить позже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Кстати, проверить баланс карты пока можно только в банкомате. В будущем обещают добавить карту в приложение «Сбербанк Онлайн».

Четырехдневный квест подошел к концу, карта отснята, новости выходят. Расстроило только одно: никакого разнообразия дизайна карт нет. Хотелось бы видеть каких-нибудь еще животных. Мне кажется, отлично бы подошел песец.