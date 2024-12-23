В «СберТройке» объяснили, почему на новосибирских картах указаны московские контакты

Картой можно в любом регионе, где запущен проект Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На картах «СберТройка», которые начали получать новосибирцы, на обратной стороне оказался перечень транспорта, доступного в Москве. В пресс-службе компании объясни с чем это связано.

— Оборотная сторона карты «Тройка» с российским чипом одинаковая для всех регионов. Карта «Тройка» является российской разработкой и производится на совместном предприятии, созданном властями Москвы и компанией «Микрон», завод которой находится в столице, — говорится в ответе на запрос.

При этом в «СберТройке» отметили, что пользоваться картой можно в любом регионе, где запущен проект.

Карты представлены в трех дизайнах Источник: СберТройка Источник: СберТройка

23 декабря фотокорреспондент НГС получил транспортную карту «СберТройка». На задней части карты оказалось указано, что она предназначена для проезда в метро, МЦК (Московское центральное кольцо), МЦД (Московские центральные диаметры), автобусе, речном электротранспорте Москвы, пригородных поездах.

После получения карты он попытался пополнить ее на 300 рублей через банкомат. Заплатить не удалось. В «СберТройке» объяснили, как пополнить карту.

— Карта «Тройка» использует оффлайн-технологию, при которой баланс записывается прямо на карту, что обеспечивает быструю оплату проезда на всех видах транспорта. В инфраструктуре Сбера для обновления баланса используются ридеры на устройствах самообслуживания, — пояснили в «СберТройке».

Для новосибирцев карта «Тройка» представлена в трех дизайнах, на ней изображены: соболь, Академгородок и четвертый мост. Как отметили в компании, в середине января состоится конкурс на создание дизайна карты «Тройка», в будущем эти карты будут распространены в Новосибирской области.