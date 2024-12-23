«А качество услуг повысится?»: в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте — реакция горожан

В комментариях читатели негодуют из-за роста цен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 23 декабря, в Новосибирске выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь цена за поездку в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро выросла до 40 рублей. После публикации этой новости читатели оставили более 150 комментариев. Что думают новосибирцы о новых ценах читайте ниже.

— Качество услуг тоже повысилось? Чистый и теплый ОТ на линию вышел, — задается вопросом Ханна Намити.

— «Хороший» новогодний подарок, — отметил Солдат.

— А что зарплату подняли, раз опять дорожает всё! Люди, что выживать должны, с такими ценами и зарплатой, — отметил Гость.

— Абсолютно не верю в то, что после повышения тарифа изменится состояние автобуса, он станет чище, новее или поднимется ЗП у водителя или кондуктора, — поделился Читатель.

— Это не транспорт подорожал, а рубль подешевел, — пишет Виктор.

— Дешевый проезд — это ведь все равно за счет нас с вами. Дотации то на транспорт из бюджета. Просто меньше надо мотаться по общественному транспорту без дела, — пишет Гость.