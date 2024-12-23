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Дороги и транспорт «А качество услуг повысится?»: в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте — реакция горожан

«А качество услуг повысится?»: в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте — реакция горожан

Тариф на проезд вырос до 40 рублей

2 618
57 комментариев

В комментариях читатели негодуют из-за роста цен

Источник:

Сегодня, 23 декабря, в Новосибирске выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь цена за поездку в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро выросла до 40 рублей. После публикации этой новости читатели оставили более 150 комментариев. Что думают новосибирцы о новых ценах читайте ниже.

— Качество услуг тоже повысилось? Чистый и теплый ОТ на линию вышел, — задается вопросом Ханна Намити.

— «Хороший» новогодний подарок, — отметил Солдат.

— А что зарплату подняли, раз опять дорожает всё! Люди, что выживать должны, с такими ценами и зарплатой, — отметил Гость.

— Абсолютно не верю в то, что после повышения тарифа изменится состояние автобуса, он станет чище, новее или поднимется ЗП у водителя или кондуктора, — поделился Читатель.

— Это не транспорт подорожал, а рубль подешевел, — пишет Виктор.

— Дешевый проезд — это ведь все равно за счет нас с вами. Дотации то на транспорт из бюджета. Просто меньше надо мотаться по общественному транспорту без дела, — пишет Гость.

Недавно в регионе стартовала программа по замене Единой транспортной карте (ЕТК) на «Тройку». Новая карта начнет действовать с 1 января. Всё, что известно об изменениях, читайте в нашем сюжете.

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Комментарии
57
ПРО
1 час
с чего вообще повышают стоимость проезда? прошлые обещания на улучшение качества услуг и обновление подвижного состава не выполнены! График движения не выполняется! Кондукторов убрали! Почему не возвращают деньги за прошлые невыполненные условия повышения тарифа?
fin
31 минута
«А качество услуг повысится?». Ага, на масло качество услуг возросло, на бензин, да много на что. "Единая Россия очень много сделала достижений. Они подняли экономику, мы стали более лучше одеваться… и не было того, что сейчас! Это очень большие достижения. В сельском хозяйстве очень хорошо" . Света Курицина.
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