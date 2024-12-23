Многокилометровая пробка собралась на Мочищенском шоссе — на дороге столкнулась фура и две легковушки

По словам очевидцев, в пробке они стоят уже несколько часов Источник: «ЧП Новосибирск» во «Вконтакте»











Огромная пробка собралась вечером 23 декабря на Мочищенском шоссе в Новосибирске. Всему виной оказалось ДТП, которое произошло на пересечении с улицей Бестужева.

— На Мочищенском шоссе, около пересечения с улицей Бестужева, столкнулись три автомобиля. Движение практически заблокировано, — сообщают очевидцы в группе «ЧП Новосибирск» во «Вконтакте».

Судя по данным 2ГИС, затор растянулся на два с лишним километра. Водители негодуют из-за пробки и делятся своими впечатлениями.

Заторы образовались на обоих берегах Новосибирска Источник: 2ГИС











— Растащите уже аварию. Или евро протокол составьте. Сколько стоять будем, — пишет Валентина Первухина.

— Нафига я еду в офис по этой накладной пробки, если через час у нас офис закрывается, нам домой пора, — сообщат Виктория.

— Где ДПС? Невозможно стоять тут часами. Когда уже закончатся пробки этом городе, — делится Ваня Эйсев.

По данным 2ГИС, в целом ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов. Также красным отмечены улицы Богдана Хмельницкого, Красный проспект, Димитровский мост, Станционная, Ватутина и другие.