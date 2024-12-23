Новосибирцу выдали карту «Тройка» с перечнем поездок в московском транспорте

Новосибирец ждал карту с конца прошлой недели Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска начали получать карты «СберТройка»: их дизайн удивил — на обратной стороне карты оказался перечень транспорта, доступного в Москве.

В частности, такую транспортную карту сегодня, 23 декабря, получил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков получил транспортную карту «СберТройка». Александр пытался получить её с пятницы.

Все контактные номера телефонов на оборотной стороне «Тройки» — московские. На ней указано, что она предназначена для проезда в метро, МЦК (Московское центральное кольцо), МЦД (Московские центральные диаметры), автобусе, речном электротранспорте Москвы, пригородных поездах.

— Карта может использоваться в пассажирском транспорте регионов РФ, — указано на «Тройке».

По всем вопросам оператор предлагает обращаться в контакт-центр «Московский транспорт».

По всем вопросам новосибирцам предлагают обращаться в Москву Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Александра, он купил карту с изображением соболя за 85 рублей, после чего попытался пополнить её на 300 рублей через банкомат. Заплатить не удалось — по неизвестной причине оплата не прошла. Предположительно, средства должны поступить на карту в течение 24 часов.

На моменте пополнения баланса возникли сложности Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











НГС отправил запрос в пресс-службу «СберТройки» по ситуации с дизайном и оплатой.

Анонсировалось, что новосибирцы могли получить новую карту с 20 декабря. Тогда некоторые горожане сообщили НГС, что не смогли приобрести «Тройку». Оказалось, что с самого утра это сделать было проблематично — в редакцию поступило несколько обращений от новосибирцев.

Депутат Николай Тямин на сессии Горсовета в понедельник заявил, что у него никаких проблем с заменой карты не возникло. При этом он отметил, что заменил свою старую социальную карту на социальную карту «СберТройка».

— По поручению Дмитрия Владимировича Асанцева (спикер горсовета — Прим. Ред.), я в течение трёх дней выборочно проехал по отделениям Сбербанка, никакого напряжения там не было. Возникли вопросы, связанные с картами для детей из многодетных семей. В субботу сам лично посетил отделение по адресу Курганская, 38 и заменил свою социальную карту. Лишнее внимание и ажиотаж преждевременны, — заявил Николай Тямин.