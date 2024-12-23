В Новосибирске белорусские электробусы проверят на зимние морозы

Новосибирские морозы станут настоящим испытанием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске протестируют белорусские электробусы. Их проверят на сибирскую зиму. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 23 декабря, рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев. Такое решение мэрия приняла по итогам рабочей поездки в Минск.

— Мы совершили визит на Минский автомобильный завод, где было принято решение протестировать новые модели электробусов МАЗ в Новосибирске в зимний период, сообщил Иосиф Кодалаев.

Как добавил заместитель мэра, завтра в Новосибирск приедет девятнадцатый кузов нового трамвая из двадцати запланированных. До среды приедет и последний двадцатый кузов. Сейчас модернизировано 14 из полученных кузовов. Семь уже выпущено на линию.