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Дороги и транспорт В Новосибирске белорусские электробусы проверят на зимние морозы

В Новосибирске белорусские электробусы проверят на зимние морозы

Такое решение мэрия города приняла после поездки в Минск

1 181
15 комментариев

Новосибирские морозы станут настоящим испытанием

Источник:

В Новосибирске протестируют белорусские электробусы. Их проверят на сибирскую зиму. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 23 декабря, рассказал первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев. Такое решение мэрия приняла по итогам рабочей поездки в Минск.

— Мы совершили визит на Минский автомобильный завод, где было принято решение протестировать новые модели электробусов МАЗ в Новосибирске в зимний период, сообщил Иосиф Кодалаев.

Как добавил заместитель мэра, завтра в Новосибирск приедет девятнадцатый кузов нового трамвая из двадцати запланированных. До среды приедет и последний двадцатый кузов. Сейчас модернизировано 14 из полученных кузовов. Семь уже выпущено на линию.

В Новосибирске с 28 декабря по 12 января школьникам разрешили бесплатно пользоваться трамваями, троллейбусами, метро и муниципальными автобусными маршрутами.

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Комментарии
15
Алёна Свистоплясова
1 час
Читаю сейчас, что к гам прийдет только кузов. А начинка что, переходит просто со старых? И сколько стоит новая упаковка? По цене нового трамвая? Что-то непонятно
Гость
1 час
Сначала закупили, а потом тестировать решили ?
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