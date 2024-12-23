«Просто ползём»: два ДТП заблокировали дорогу на проезде Энергетиков — где ещё собрались пробки

Сибиряки обвиняют в заторах аварии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Движение на проезде Энергетиков утром 23 декабря затруднено из-за двух ДТП, следует из данных сервиса 2GIS. Водители сообщили о об авариях как в сторону правого берега, так и в противоположном направлении.

В результате ДТП участок перед въездом на Димитровский мост оказался скован пробкой. Также движение затруднено по улице Большой — протяжённость затора составляет несколько километров.

По данным очевидцев, авария заблокировала правый и средний ряд на проезде Энергетиков Источник: Александр Чубинский / 2GIS











Пробки образовались на Станционной, Ватутина, Широкой и Станиславского. Ситуацию на дорогах сервис оценивает в пять баллов.

— Просто ползём, — прокомментировал один из пользователей 2GIS.

Пробка образовалась также по всему участку Октябрьского моста в сторону правого берега — очевидцы сообщают о ДТП в районе площади Лыщинского.