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Дороги и транспорт «Просто ползём»: два ДТП заблокировали дорогу на проезде Энергетиков — где ещё собрались пробки

«Просто ползём»: два ДТП заблокировали дорогу на проезде Энергетиков — где ещё собрались пробки

Сразу несколько аварий произошло утром на дорогах Новосибирска

1 924
5 комментариев

Сибиряки обвиняют в заторах аварии

Источник:

Движение на проезде Энергетиков утром 23 декабря затруднено из-за двух ДТП, следует из данных сервиса 2GIS. Водители сообщили о об авариях как в сторону правого берега, так и в противоположном направлении.

В результате ДТП участок перед въездом на Димитровский мост оказался скован пробкой. Также движение затруднено по улице Большой — протяжённость затора составляет несколько километров.

По данным очевидцев, авария заблокировала правый и средний ряд на проезде Энергетиков

Источник:

Пробки образовались на Станционной, Ватутина, Широкой и Станиславского. Ситуацию на дорогах сервис оценивает в пять баллов.

— Просто ползём, — прокомментировал один из пользователей 2GIS.

Пробка образовалась также по всему участку Октябрьского моста в сторону правого берега — очевидцы сообщают о ДТП в районе площади Лыщинского.

Напомним, сегодня в Новосибирске подорожал проезд в общественном транспорте — как изменился тариф с понедельника.

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Новосибирск Пробки Проезд Энергетиков
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Комментарии
5
Гость
58 минут
Ну так ездить научитесь сначала, а потом претензии к властям предъявляйте! Или опять ВВП виноват???)))
Гость
10 минут
Что вам не работается в своём "элитном" районе? Зачем все едут к нам на правый берег? Вообще не жаль пробочников!
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