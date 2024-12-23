Путин открыл новые дороги в пяти регионах России — и сделал несколько заявлений: главное

Собрали главное из заявлений президента Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Он заявил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

— Мы собрались, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать, — сказал глава государства, обращаясь ко всем собравшимся.

Он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.

В эксплуатацию ввелись скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье и Витебская развязка ЗСД в Санкт-Петербурге. Кроме того, запустили три объекта аэропортовой инфраструктуры — новые терминалы в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.

Помимо прочего, Путин прокомментировал атаку украинских дронов на Казань.

— Хочу в этой связи сказать вот что. Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране, — сказал он.