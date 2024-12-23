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Дороги и транспорт Путин открыл новые дороги в пяти регионах России — и сделал несколько заявлений: главное

Путин открыл новые дороги в пяти регионах России — и сделал несколько заявлений: главное

Президент рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры

359
12 комментариев

Собрали главное из заявлений президента

Источник:

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в регионах страны. Он заявил, что в России «набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей».

— Мы собрались, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать, — сказал глава государства, обращаясь ко всем собравшимся.

Он сообщил, что трасса М-12 от Москвы до Казани показала свою востребованность у автомобилистов, и ее развитие на восток будет продолжено. Президент пообещал, что в России продолжат качественно обновлять дорожную сеть.

Зашла речь и об авиасообщении: Путин призвал активнее наращивать прямое авиасообщение между регионами (он поставил задачу к 2030 году повысить интенсивность авиасообщения в РФ в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом) и сообщил, что за 6 лет в России будет модернизировано не менее 75 аэропортов. На эти цели направят 250 миллиардов рублей.

В эксплуатацию ввелись скоростной подход к Крымскому мосту, обходные маршруты на трассе М-12 в Татарстане и Башкортостане, а также обход деревни Малые Вязёмы в Подмосковье и Витебская развязка ЗСД в Санкт-Петербурге. Кроме того, запустили три объекта аэропортовой инфраструктуры — новые терминалы в аэропортах Ставрополя, Магадана и Чебоксар.

Помимо прочего, Путин прокомментировал атаку украинских дронов на Казань.

— Хочу в этой связи сказать вот что. Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет еще о том, что он пытается сделать у нас в стране, — сказал он.

Казань, как отметил Путин, уже сейчас развивается такими темпами, которым во многих странах могут только позавидовать.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Транспорт Открыли дорогу Трасса М-12 Аэропорты
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Комментарии
14
Aнгличанка Гадит
34 минуты
Ему мало разрушений?
Алёна Свистоплясова
18 минут
Строили люди, а открывают как всегда чиновники. Будто из своего кармана оплатили и сами укладывали. Как расселить аварийное жилье, то по записи, у нас больничный, отпуск, в лифте застряли.
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