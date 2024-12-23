«Надо дожить»: что читатели НГС думают о пересмотре планов на продление Дзержинской линии метро

Читатели оставили более 200 комментариев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы бурно отреагировали на новость о том, что в городе могут пересмотреть планы по продлению Дзержинской линии метро на левый берег. Развитие «зеленой ветки» рассчитывалось после 2050 года, но, как сообщили в мэрии, планы могут измениться.

Читатели НГС оставили более 150 комментариев под публикацией, и еще около 80 — в телеграм-канале издания. Мы собрали самые интересные высказывания.

— После 2050 … Давайте сразу в 22 веке, — пишет читатель НГС.

— А «Спортивную» то успеют к этим датам открыть? — спрашивает другой пользователь.

Некоторые горожане предположили, что уже не смогут увидеть новые станции. Причина — их возраст к 2050 году.

— А… 2050…Так я уже не увижу, — пишет пользователь Дмитрий.

— В 2050 году я уже [умру], а может еще увижу. Ведь всего-то 95 стукнет, — написала другая читательница НГС.

— Мне будет 87 [лет], надо дожить, — сообщила читательница под ником «Натали Натали».

Еще одна тема для обсуждения — сравнение развития метро в Новосибирске и Москве. Некоторые пользователи напомнили, с какой скоростью появляются новые станции в столичной «подземке».

— 2050? В Москве каждый год около 30 станций открывают, — возмущается пользователь Валерий.

— К 2050 многие не доживут. Скажите Москве, что у нас 8 станций за 30 лет построят. Пусть посмеются, — заявил другой читатель НГС.

Одна из читательниц НГС выразила надежду на то, что пересмотр планов по продлению Дзержинской линии метрополитена не отменит сам проект. Некоторые выразили сомнение в схеме развития «подземки».

На левобережной части Дзержинской линии запланировано семь новых станций — продление ожидается после 2050 года. В декабре в мэрии сообщили, что планы могут измениться.

— Реализация вышеуказанных объектов будет запланирована в более долгосрочной перспективе при проведении работ по корректировке Генеральной схемы развития метрополитена на период 2045–2050 годов, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.