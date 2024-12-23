НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-12°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-12°

ясная погода, без осадков

ощущается как -16

2 м/c,

южн.

 764мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 102,34
EUR 106,54
Перестроят кондитерскую фабрику
Охота на подарки
Как нигериец полюбил Сибирь
Маршрут для каникул по сказкам
Обзор бань
Автохамы в Новосибриске
Дороги и транспорт «Надо дожить»: что читатели НГС думают о пересмотре планов на продление Дзержинской линии метро

«Надо дожить»: что читатели НГС думают о пересмотре планов на продление Дзержинской линии метро

Публикуем самые интересные комментарии читателей НГС

726
27 комментариев

Читатели оставили более 200 комментариев

Источник:

Новосибирцы бурно отреагировали на новость о том, что в городе могут пересмотреть планы по продлению Дзержинской линии метро на левый берег. Развитие «зеленой ветки» рассчитывалось после 2050 года, но, как сообщили в мэрии, планы могут измениться.

Читатели НГС оставили более 150 комментариев под публикацией, и еще около 80 — в телеграм-канале издания. Мы собрали самые интересные высказывания.

— После 2050 … Давайте сразу в 22 веке, — пишет читатель НГС.

— А «Спортивную» то успеют к этим датам открыть? — спрашивает другой пользователь.

Некоторые горожане предположили, что уже не смогут увидеть новые станции. Причина — их возраст к 2050 году.

— А… 2050…Так я уже не увижу, — пишет пользователь Дмитрий.

— В 2050 году я уже [умру], а может еще увижу. Ведь всего-то 95 стукнет, — написала другая читательница НГС.

— Мне будет 87 [лет], надо дожить, — сообщила читательница под ником «Натали Натали».

Еще одна тема для обсуждения — сравнение развития метро в Новосибирске и Москве. Некоторые пользователи напомнили, с какой скоростью появляются новые станции в столичной «подземке».

— 2050? В Москве каждый год около 30 станций открывают, — возмущается пользователь Валерий.

— К 2050 многие не доживут. Скажите Москве, что у нас 8 станций за 30 лет построят. Пусть посмеются, — заявил другой читатель НГС.

Одна из читательниц НГС выразила надежду на то, что пересмотр планов по продлению Дзержинской линии метрополитена не отменит сам проект. Некоторые выразили сомнение в схеме развития «подземки».

На левобережной части Дзержинской линии запланировано семь новых станций — продление ожидается после 2050 года. В декабре в мэрии сообщили, что планы могут измениться.

— Реализация вышеуказанных объектов будет запланирована в более долгосрочной перспективе при проведении работ по корректировке Генеральной схемы развития метрополитена на период 2045–2050 годов, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Недавно стало известно, что мэрия планирует приобрести новые пятивагонные составы для метро.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Метро Метрополитен Новосибирск
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
265889986
15 минут
Любимцу миллионов к 50 г уже 97 будет ,это какой срок будет по счёту, сбился уже .
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
13 минут
Перестаньте про это метро, за Урал никто вкладывать не будет, будем кататься на санях и телегах запряжённых тройками, а деньги за это будут уходить в мАсквабад. Надеюсь ещё пенсию отменят. 😂😂😂
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Я словно мигрант»: сибирячка больше месяца не могла попасть к онкологу — колонка
Валерия Городецкая
Корреспондент NGS42.RU
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Vera,45

Александр,31

Натали,34

valentina,54

Светлана,39

Егор,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление