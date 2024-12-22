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Дороги и транспорт эксклюзив В Новосибирске пересмотрят планы на продление Дзержинской линии метро на левый берег

В Новосибирске пересмотрят планы на продление Дзержинской линии метро на левый берег

Там собирались построить семь новых станций

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42 комментария

К 2030 году власти обещали продлить подземку на шесть станций

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В Новосибирске планируют пересмотреть планы по продлению Дзержинской линии метро на левый берег. Согласно действующей схеме, она должна пройти от «Площади Гарина-Михайловского» до площади Кирова.

На левобережной части Дзержинской линии запланировано семь новых станций «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (новая), «Гвардейская», «Кировская», «Затулинская» и электродепо на улице Петухова. Для продления потребуется переход через Обь — мостовой или под руслом Оби.

Планы по развитию новосибирского метро рассчитаны до 2050 года и позже

Источник:

Как ранее рассказывали в мэрии, продление запланировано после 2050 года. В декабре в ответе на запрос НГС сообщили, что планы могут измениться.

— Реализация вышеуказанных объектов будет запланирована в более долгосрочной перспективе при проведении работ по корректировке Генеральной схемы развития метрополитена на период 2045–2050 годов, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Власти уточнили, что строительство этих станций до 2030 года не предусмотрено.

Сейчас план развития Новосибирского метрополитена утвержден до 2030 года и предусматривает продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива» до новых «Гусинобродской» и «Молодежной», а также строительство метродепо «Волочаевская». Кроме того, предусматривается продление Ленинской линии от станции «Площадь Маркса» до новых станций «Площадь Станиславского» и «Троллейная». Также запланировано продление линии от станции «Заельцовская» до станции «Северная».

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Комментарии
45
Комментатор НГС
25 минут
Ну, как тут не вспомнить гениального Некрасова и его бессмертное стихотворение ЖД
Drakonn
27 минут
а что скоро выборы? обычно "сказки" про метро начинают рассказывать перед какими-нибудь выборами
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