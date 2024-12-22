В Новосибирске пересмотрят планы на продление Дзержинской линии метро на левый берег

К 2030 году власти обещали продлить подземку на шесть станций Источник: Станислав Соколов / NGS.RU











В Новосибирске планируют пересмотреть планы по продлению Дзержинской линии метро на левый берег. Согласно действующей схеме, она должна пройти от «Площади Гарина-Михайловского» до площади Кирова.

На левобережной части Дзержинской линии запланировано семь новых станций «Аквапарк», «Затон», «Заводская», «Площадь Труда», «Площадь Маркса» (новая), «Гвардейская», «Кировская», «Затулинская» и электродепо на улице Петухова. Для продления потребуется переход через Обь — мостовой или под руслом Оби.

Планы по развитию новосибирского метро рассчитаны до 2050 года и позже Источник: Юрий Орлов

Как ранее рассказывали в мэрии, продление запланировано после 2050 года. В декабре в ответе на запрос НГС сообщили, что планы могут измениться.

— Реализация вышеуказанных объектов будет запланирована в более долгосрочной перспективе при проведении работ по корректировке Генеральной схемы развития метрополитена на период 2045–2050 годов, — объяснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Власти уточнили, что строительство этих станций до 2030 года не предусмотрено.